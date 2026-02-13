Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει με την απολύτη δερμάτινη καμπαρντίνα

Το ρούχο που λατρεύουν όλα τα fashion girls

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από το πάρτι γενεθλίων της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι 38 ετών και γνωστή για το στιλ της, με σχεδόν 600.000 ακόλουθους στο Instagram.
  • Πόζαρε πρόσφατα με δερμάτινη καμπαρντίνα, γαλάζιο πουκάμισο και loose τζιν, αναδεικνύοντας τη μόδα της φετινής χειμερινής σεζόν.
  • Γιόρτασε τα γενέθλιά της με μεγάλο πάρτι σε wine bar, παρέα με τον σύντροφό της και συνεργάτες από το GNTM.
  • Ευχαρίστησε τους φίλους και τους θαυμαστές της για τις ευχές, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της μέσω ανάρτησης.
  • Η τούρτα γενεθλίων της ήταν εντυπωσιακή, στολισμένη με πετράδια.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι λάτρης της μόδας, ακολουθώντας ευλαβικά τις τάσεις, τις οποίες προσαρμόζει πάντα στο δικό της μοναδικό στιλ.

Το 38χρονο μοντέλο διαθέτει ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό προφίλ στο Instagram, που θυμίζει καλοστημένο portfolio. Μέσα από αυτό, οι σχεδόν 600.000 ακόλουθοί της έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν υπέροχα looks, εφάμιλλα του εκλεπτυσμένου γούστου της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε το πιο stylish πουκάμισο της εποχής

Άλλοτε casual, άλλοτε chic, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γνωρίζει καλά πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της, κατέχοντας επάξια μια θέση ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες Ελληνίδες.

Τα δερμάτινα jackets έχουν τεράστια πέραση τη φετινή χειμερινή σεζόν, κάτι που γνωρίζει καλά η παρουσιάστρια. Σε πρόσφατη ανάρτησή της, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με μια υπέροχη δερμάτινη καμπαρντίνα, η οποία δεν πρέπει να λείπει από καμία ντουλάπα.

Ηλιάνα: Το γράμμα που θα έγραφε στη Ηλιάνα του τότε για τα όσα θα πέρναγε

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Υιοθέτησε το απόλυτο chic layering με δερμάτινη καμπαρντίνα

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Υιοθέτησε το απόλυτο chic layering με δερμάτινη καμπαρντίνα

Κάτω από τη μακριά, μαύρη δερμάτινη καμπαρντίνα της επέλεξε ένα γαλάζιο πουκάμισο με διακριτικό μικρο-καρό μοτίβο, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο από μέσα, αφήνοντας τον γιακά να πρωταγωνιστεί και να χαρίζει ένα έντονο preppy twist στο look.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι fashion icon και το αποδεικνύει σε κάθε της εμφάνιση

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι fashion icon και το αποδεικνύει σε κάθε της εμφάνιση

Το outfit ολοκληρώνεται με ίσιο, loose τζιν σε ανοιχτή μπλε απόχρωση και μαύρα loafers, ενώ τα oversized γυαλιά ηλίου και η μαύρη quilted τσάντα-φάκελος προσθέτουν μια δόση διαχρονικής κομψότητας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το πάρτι γενεθλίων και το φιλί στον Γιάννη Καραβασάνη

Στις 5 Φεβρουαρίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα μεγάλο πάρτι σε γνωστό wine bar. Μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια έσβησε 38 κεράκια δίπλα στον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, και σε αγαπημένα της πρόσωπα, όπως οι συνεργάτες της στο GNTM, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Λάκης Γαβαλάς.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε όσους βρέθηκαν κοντά της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη βραδιά. Σε αυτές πρωταγωνιστεί η ίδια, αλλά και η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων της, στολισμένη με πετράδια.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει με την τούρτα γενεθλίων της

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει με την τούρτα γενεθλίων της

«Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα, ΠΑΡΑ πολύ για τις ευχές σας! Λένε πως οι ευχές αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που μας βλέπουν οι άνθρωποι μέσα από τα δικά τους μάτια. Και τα δικά σας είναι τόσο όμορφα και γεμάτα καλοσύνη. Με λούζετε με αγάπη και νιώθω βαθιά, αιώνια ευγνωμοσύνη. Είμαι πολύ τυχερή που σας έχω στο πλευρό μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και ανταποδίδω», έγραψε στην ανάρτησή της.

 

