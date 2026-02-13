Γαλλία: Μητέρα έβαλε τα μωρά της στην κατάψυξη, αφού τα γέννησε

Φρίκη στη Γαλλία με δύο νεκρά βρέφη που εντοπίστηκαν σε καταψύκτη. Η μητέρα τους ομολόγησε ότι τα κατέψυξε και συνελήφθη.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε μετά την αιφνίδια αποχώρηση της γυναίκας από το οικογενειακό σπίτι, τον Δεκέμβριο, στην πόλη Αιλεβιγιέ-ε-Λιομόν της ανατολικής Γαλλίας. Η γυναίκα, που είχε εννέα παιδιά από τρεις διαφορετικούς πατέρες, άφησε πίσω της τέσσερα παιδιά ηλικίας 14 έως 20 ετών, τον πατέρα τους, καθώς και ένα πέμπτο παιδί από άλλη σχέση.

Την Τρίτη, συγγενικό πρόσωπο εντόπισε τη σορό ενός νεογέννητου βρέφους μέσα σε καταψύκτη. Μετά την ειδοποίηση των αρχών, η αστυνομία βρήκε και δεύτερη σορό στον ίδιο καταψύκτη, τυλιγμένη σε σακούλα.

Οι υποψίες στράφηκαν γρήγορα προς τη μητέρα.

«Ένιωθε λύπη για τα παιδιά της»

Η γυναίκα, που συνελήφθη την Τετάρτη στο προάστιο Μπουλόν-Μπιγιανκούρ του δυτικού Παρισιού, παραδέχθηκε ότι κατέψυξε τα δύο μωρά της μετά τη γέννησή τους.

«Τύλιξε τα νεογέννητα αμέσως μετά τον τοκετό και τα τοποθέτησε αμέσως στον καταψύκτη, ο οποίος βρισκόταν στο πλυσταριό», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα φορούσε φαρδιά ρούχα για να κρύβει τις εγκυμοσύνες της από την οικογένεια και τους φίλους της.

«Κατά την ανάκριση έκλαιγε συχνά και δήλωνε ότι ένιωθε λύπη για τα παιδιά της και την οικογένειά της», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Η ύποπτη δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια πότε γεννήθηκαν τα βρέφη. Όπως ανέφερε, οι γεννήσεις σημειώθηκαν μεταξύ 2011 και 2018, όταν είχε επιστρέψει στην εργασία της, σύμφωνα με τη δικαστική λειτουργό Κριστίν ντε Κιρέζ.

Ο σύντροφός της, που επίσης τέθηκε υπό κράτηση, υποστήριξε ότι αγνοούσε πλήρως τις εγκυμοσύνες και αιφνιδιάστηκε, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Σήμερα αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή που θα «δείξει» τις ακριβείς συνθήκες θανάτου των βρεφών.

Ο εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για ανθρωποκτονία ανηλίκων κάτω των 15 ετών, αδίκημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. Η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκιση της υπόπτου.