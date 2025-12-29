Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα

Σε ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα των φετινών γιορτών πρωταγωνίστησε ο Γιώργος Τζαβέλλας, ο οποίος φόρεσε τη στολή του Άγιου Βασίλη για να χαρίσει στην κόρη του μια εμπειρία γεμάτη μαγεία, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη θαλπωρή.

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην οικογένειά του, αποδεικνύοντας πως οι πιο όμορφες στιγμές κρύβονται στις απλές πράξεις αγάπης.

Τη γλυκιά αυτή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η σύζυγός του, Βίκυ Κάβουρα. Η ηθοποιός ανάρτησε τη σχετική φωτογραφία στα social media το βράδυ της Κυριακής, κερδίζοντας αμέσως θετικά σχόλια και ευχές από τους followers της, που δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους.

Μέσα από την ανάρτηση, η ίδια έδωσε μια μικρή «γεύση» από την καθημερινότητα της οικογένειας κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Τζαβέλλας εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε Άγιο Βασίλη, με το χαρακτηριστικό κόκκινο κοστούμι και το λευκό μούσι, σκορπίζοντας χριστουγεννιάτικη διάθεση. Η μικρή τους, γεμάτη ενθουσιασμό, απολαμβάνει τη στιγμή, ζώντας τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τα μάτια ενός παιδιού.

Η Βίκυ Κάβουρα συνόδευσε την ανάρτηση με χιούμορ και τρυφερότητα, γράφοντας: «Απόψε ήρθε ο Άγιος Βασίλης και μας έφερε πολλά δώρα. Αλλά δεν πρόλαβε να δοκιμάσει το κέικ που του είχα ετοιμάσει με τα χεράκι μου. Πού να το στείλω;», κάνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους να χαμογελάσουν.

Η οικογένεια φαίνεται να απολαμβάνει τις γιορτινές ημέρες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στις στιγμές ουσίας. Άλλωστε, για εκείνους, τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο δώρα και στολισμοί, αλλά χρόνος μαζί, αγάπη και αναμνήσεις που μένουν για πάντα.



