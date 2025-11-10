Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;

«Το πρώτο τετράμηνο είναι πολύ κρίσιμο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 14:48 Γαλλία: Εκτός φυλακής ο Σαρκοζί με βραχιολάκι
10.11.25 , 14:45 Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
10.11.25 , 14:33 Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά
10.11.25 , 14:32 Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος & οι κόρες τους
10.11.25 , 14:09 Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
10.11.25 , 13:53 Συνταγή για παραδοσιακά γιουβαρλάκια αυγολέμονο
10.11.25 , 13:49 Cash or Trash: Ο Θάνος Λούδος κάνει εκτίμηση πολλών μηδενικών
10.11.25 , 13:47 Συνελήφθη καθηγητής ειδικού σχολείου για παιδική πορνογραφία
10.11.25 , 13:09 Φάρμα: Στο περιθώριο η Βαλεντίνα - Ποιους αποκάλεσε «γλυφτρόνια;»
10.11.25 , 13:06 Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη
10.11.25 , 12:57 Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;
10.11.25 , 12:49 Οστεοπόρωση: Τα μικρά μυστικά της σωστής διατροφής για υγιή οστά
10.11.25 , 12:26 Ελένη Μενεγάκη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Μάκη και την κόρη τους
10.11.25 , 12:25 Μετρό: Αλλαγές στη γραμμή 2 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
10.11.25 , 12:14 Καταπέλτης η Σοφία Μουτίδου: «Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος & οι κόρες τους
Ελένη Μενεγάκη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Μάκη και την κόρη τους
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Καινούργιου- Κουτσουμπής: Το love story του ζευγαριού που θα γίνουν γονείς!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Με φουσκωμένη κοιλίτσα μίλησε για το ''θαυματάκι'' της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε με χαμόγελο στο πλατό της εκπομπής της Super Κατερίνα και μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τις πρώτες της εμπειρίες από την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία του πρώτου τριμήνου.

«Ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ, γιατί στην αρχή καλό είναι να το γνωρίζουν μόνο οι δικοί μας άνθρωποι, ίσως και μόνο ο σύντροφός μας».

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε ότι περιμένει κορίτσι! - «Νιώθω ευλογημένη»


Η Κατερίνα τόνισε επίσης τη σημασία του πρώτου τετραμήνου, ειδικά για γυναίκες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία. «Οι γυναίκες που είμαστε από 40 και πάνω, είμαστε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Το πρώτο τετράμηνο είναι πολύ κρίσιμο, γι’ αυτό δεν το μοιράζεσαι. Μέχρι η γυναίκα να ολοκληρώσει το πρώτο τρίμηνο, να αρχίσει να περνάει το πρώτο τετράμηνο είναι ένα διάστημα στο οποίο καλό είναι να μην το λέει δημόσια, να μην το μοιραστεί ακόμα μέχρι να τους πει ο γιατρός της ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση και πάμε να το πούμε και να το χαρούμε. Και πάλι, μέχρι την τελευταία στιγμή της εγκυμοσύνης η κάθε μανούλα, και με καταλαβαίνετε εσείς φίλες έχει αυτό το άγχος και την αγωνία του να πάνε όλα καλά, του να προχωρήσει καλά μέχρι να κρατήσει το θαυματάκι της αυτό... στα χέρια αγκαλίτσα. Έχει αυτό λίγο το άγχος».

Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»

Μιλώντας για το φύλο του μωρού, η παρουσιάστρια αποκάλυψε την αναμονή μέχρι να είναι σίγουρη. «Μπέμπα περιμένω. Εν τω μεταξύ έχω την κολλητή μου που έχει κάνει το παιδάκι της και τι έχει πάθει; Της έλεγαν το παιδί είναι κορίτσι, μετά κάνει μια εξέταση που εκεί σου λένε 100% το φύλο. Της λένε είναι αγόρι. Μέχρι να κάνω την εξέταση αυτή, το σκεφτόμουν», εξομολογήθηκε με χιούμορ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top