Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε με χαμόγελο στο πλατό της εκπομπής της Super Κατερίνα και μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τις πρώτες της εμπειρίες από την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία του πρώτου τριμήνου.

«Ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ, γιατί στην αρχή καλό είναι να το γνωρίζουν μόνο οι δικοί μας άνθρωποι, ίσως και μόνο ο σύντροφός μας».



Η Κατερίνα τόνισε επίσης τη σημασία του πρώτου τετραμήνου, ειδικά για γυναίκες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία. «Οι γυναίκες που είμαστε από 40 και πάνω, είμαστε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Το πρώτο τετράμηνο είναι πολύ κρίσιμο, γι’ αυτό δεν το μοιράζεσαι. Μέχρι η γυναίκα να ολοκληρώσει το πρώτο τρίμηνο, να αρχίσει να περνάει το πρώτο τετράμηνο είναι ένα διάστημα στο οποίο καλό είναι να μην το λέει δημόσια, να μην το μοιραστεί ακόμα μέχρι να τους πει ο γιατρός της ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση και πάμε να το πούμε και να το χαρούμε. Και πάλι, μέχρι την τελευταία στιγμή της εγκυμοσύνης η κάθε μανούλα, και με καταλαβαίνετε εσείς φίλες έχει αυτό το άγχος και την αγωνία του να πάνε όλα καλά, του να προχωρήσει καλά μέχρι να κρατήσει το θαυματάκι της αυτό... στα χέρια αγκαλίτσα. Έχει αυτό λίγο το άγχος».

Μιλώντας για το φύλο του μωρού, η παρουσιάστρια αποκάλυψε την αναμονή μέχρι να είναι σίγουρη. «Μπέμπα περιμένω. Εν τω μεταξύ έχω την κολλητή μου που έχει κάνει το παιδάκι της και τι έχει πάθει; Της έλεγαν το παιδί είναι κορίτσι, μετά κάνει μια εξέταση που εκεί σου λένε 100% το φύλο. Της λένε είναι αγόρι. Μέχρι να κάνω την εξέταση αυτή, το σκεφτόμουν», εξομολογήθηκε με χιούμορ.