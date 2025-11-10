Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε ότι περιμένει κορίτσι! - «Νιώθω ευλογημένη»

Έγκυος η παρουσιάστρια - Ροζ μπαλόνια και χαμόγελα

10.11.25
Media
Μετά την συγκινητική της ανακοίνωση για την εγκυμοσύνη μέσω Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε σήμερα στο πλατό της εκπομπής της, πιο λαμπερή και ευτυχισμένη από ποτέ.

Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου - Το συγκινητικό post με φουσκωμένη κοιλίτσα

Η παρουσιάστρια, που περιμένει το πρώτο της παιδί με τον αγαπημένο της Παναγιώτη Κουτσουμπή, υποδέχτηκε το κοινό με χαμόγελο και εκφράσεις γεμάτες ευγνωμοσύνη για τις ευχές και την αγάπη που δέχτηκε.

Χατζίδου για Καινούργιου: «Με το καλό!» - Το σχόλιο για το... ροζ δέντρο

Η Κατερίνα αποκάλυψε πως σκεφτόταν για πολύ καιρό τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσει για την εγκυμοσύνη της και μέσα σε ένα σύννεφο ροζ μπαλονιών αποκάλυψε το φύλο του μωρού: θα αποκτήσει κορίτσι.

«Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ», ξεκίνησε η Κατερίνα Καινούργιου. «Όπως καταλάβατε, το φύλο φαίνεται ήδη. Κάποιοι το είχατε μαντέψει από την πρώτη στιγμή, από τα μαλλιά μου, τα νύχια ή τα πρηξίματα, αλλά ήταν νωρίς για να το μοιραστώ. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είναι καλό οι γυναίκες να κρατάμε τέτοιες στιγμές για τον στενό μας κύκλο».

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε πως από την πρώτη μέρα έχει εισπράξει πολλή θετική ενέργεια, η οποία της δίνει δύναμη. «Παρά τους φόβους και την αγωνία για τις απαραίτητες εξετάσεις, νιώθω σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά», τόνισε.

«Ευχαριστώ για τη διακριτικότητα που δείξατε», συνέχισε, αναφερόμενη στους τηλεθεατές που της έστελναν καθημερινά μηνύματα γεμάτα ευχές, περιμένοντας να μοιραστεί τα νέα όταν θα ήταν έτοιμη. «Νιώθω απίστευτα ευλογημένη. Ήταν κάτι που ήθελα εδώ και πολλά χρόνια, ήταν όνειρό μου να γίνω μανούλα. Κάποιες φορές, αρκεί να αφήνουμε τα πράγματα να έρθουν μόνα τους. Δεν θέλω όσες προσπαθείτε να χάσετε την πίστη σας», κατέληξε.

