Χατζίδου για Καινούργιου: «Με το καλό!» - Το σχόλιο για το... ροζ δέντρο

Ένα από τα πιο ευχάριστα νέα της showbiz έκανε γνωστό η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς ανακοίνωσε μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram πως περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της σκόρπισε χαρά στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης, ενώ οι συνεργάτες και φίλοι της έσπευσαν να της ευχηθούν δημόσια.

Ανάμεσά τους, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, μέσα από την εκπομπή τους, δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια αποκάλυψε πως χάρηκε ιδιαίτερα με την ανακοίνωση, καθώς γνώριζε πόσο πολύ ήθελε η Κατερίνα να γίνει μητέρα.

«Χάρηκα πάρα πολύ που το ανακοίνωσε. Ήξερα πόσο το ήθελε, το είχε μοιραστεί και η ίδια δημόσια. Ως γυναίκα προς γυναίκα, το χάρηκα ειλικρινά. Θέλω να της ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχει μια εύκολη εγκυμοσύνη, να απολαύσει κάθε στιγμή, να φάει ό,τι θέλει, να ξεκουραστεί και να κρατήσει αυτές τις αναμνήσεις για πάντα».

Από την πλευρά του, ο Ετεοκλής Παύλου τόνισε πόσο όμορφο είναι να βλέπεις αγαπημένους ανθρώπους να πραγματοποιούν τα όνειρά τους: «Κατερίνα, με το καλό να έρθει το μωράκι σας. Να είστε ευτυχισμένοι, να το ζήσετε με χαρά και η οικογένειά σας να μεγαλώσει όμορφα. Είσαι ένας άνθρωπος που το αξίζει πραγματικά».

«Είναι ροζ το χριστουγεννιάτικο δέντρο; Δεν ξέρω αν είχε σκεφτεί το φύλο, αλλά αυτό που ίσως είχε στο μυαλό της, μακάρι να της έρθει», ανέφερε η Ελένη.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες ευχές από συναδέλφους και followers, ενώ πολλοί σχολίασαν τη χαρά και τη γαλήνη που αποπνέει η παρουσιάστρια στη φωτογραφία της.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ρομαντική φωτογραφία μπροστά από το στολισμένο, και μάλιστα ροζ, χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού τους, κρατώντας τρυφερά τη φουσκωμένη της κοιλίτσα. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «A little miracle on the way… Ένα μικρό θαύμα έρχεται. Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, τη θετική σας ενέργεια και κυρίως για τη διακριτικότητά σας στη πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Η εγκυμονούσα, που διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, φαίνεται πιο ευτυχισμένη από ποτέ έτοιμη να υποδεχθεί το «μικρό της θαύμα» που έρχεται να ολοκληρώσει την οικογενειακή της ευτυχία.

