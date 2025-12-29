Άρης Μουγκοπέτρος: «Φοβάμαι να αφήσω τα παιδιά μόνα μαζί του»

Η καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 13:58 Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης κι άλλων ιώσεων σε παιδιά
29.12.25 , 13:50 Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!
29.12.25 , 13:41 Καιρός: Σκανδιναβικό ψύχος την Πρωτοχρονιά
29.12.25 , 13:21 Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα... Δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»
29.12.25 , 13:17 Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
29.12.25 , 12:39 Φάληρο: Νεκρός άνδρας στις εκβολές του Κηφισού
29.12.25 , 12:25 H νέα τάση που λατρεύουν όλα τα fashion girls!
29.12.25 , 12:24 Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Μία νεκρή
29.12.25 , 12:14 Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
29.12.25 , 12:00 H απάντηση της Καινούργιου για το unfollow της Συνατσάκη!
29.12.25 , 11:56 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη σούπα για τις κρύες μέρες
29.12.25 , 11:44 Άρης Μουγκοπέτρος: «Φοβάμαι να αφήσω τα παιδιά μόνα μαζί του»
29.12.25 , 11:29 Κάνεις κι εσύ αυτά τα 5 πράγματα; Δείχνουν χαμηλή αυτοεκτίμηση
29.12.25 , 11:18 Κουραμπιές εναντίων μελομακάρονου
29.12.25 , 11:16 Λάμψη και στιλ: Οι top 10 + 1 εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε το 2025
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει σήμερα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά από τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο μουσικός αναμένεται να περάσει το μεσημέρι το κατώφλι των δικαστηρίων Τρίπολης, για να απολογηθεί.

Μουγκοπέτρος: Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού μουσικού

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου ζητά την ποινική δίωξη του και μέσα από την καταγγελία της δίνει τη δική της οπτική για ό,τι συνέβη.

Μουγκοπέτρος πρώην σύζυγος 1

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην καταγγελία που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Το Πρωινό», το πρωί των Χριστουγέννων κι ενώ η ίδια ήταν με τα παιδιά, ο μουσικός πήγε στο σπίτι τους στο Λεβίδι μαζί με τον αδελφό του. Η ίδια σημειώνει ότι δεν ήθελε να βρίσκεται εκεί ο εν διαστάσει σύζυγός της κι εκείνος της είπε ότι θα έπαιρνε τα παιδιά και ότι δεν μπορούσε να του το απαγορεύσει. 

Ελεύθερος ο Μουγκοπέτρος: «Δε θα πω τίποτα για τη μάνα των παιδιών μου»

Όπως φέρεται να αναφέρει, ο Άρης Μουγκοπέτρος δε γνώριζε ότι στις 22 Δεκεμβρίου είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και ότι η μίσθωση του σπιτιού είχε περάσει στο δικό της όνομα. Επίσης φέρεται να ισχυρίζεται ότι παρά το γεγονός ότι δεν τον ήθελε εκεί, ο μουσικός έμεινε για αρκετή ώρα και πήρε και τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος. 

Μουγκοπέτρος πρώην σύζυγος 2

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”», φέρεται να κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου.

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από μήνυση της συζύγου του

Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει πως μετά τον τραυματισμό του, ο μουσικός άλλαξε συμπεριφορά και η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη όταν του ανακοίνωσε την επιθυμία της να χωρίσουν. 

Μουγκοπέτρος πρώην σύζυγος 3

Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ ταυτόχρονα έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του να γίνει αλλοπρόσαλλη. Κάνει λόγο για εκρήξεις θυμού, ενώ φέρεται να εκφράζει τον φόβο της να αφήσει τα παιδιά μαζί του μόνα, χωρίς την παρουσία τρίτου. 

Μουγκοπέτρος πρώην σύζυγος 4

Άρης Μουγκοπέτρος - Έδειξε το τεχνητό μέλος: «Θα επιστρέψω στη δουλειά μου»

Πάντως συγγενικό πρόσωπο του Άρη Μουγκοπέτρου, που μίλησε στο δελτίο του Star, υποστήριξε πως η εν διαστάσει σύζυγός του, τού ζητούσε 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για στημένη υπόθεση σε βάρος του μουσικού. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΚΡΟΤΙΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top