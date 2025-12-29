Άρης Μουγκοπέτρος: «Φοβάμαι να αφήσω τα παιδιά μόνα μαζί του»

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει σήμερα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά από τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο μουσικός αναμένεται να περάσει το μεσημέρι το κατώφλι των δικαστηρίων Τρίπολης, για να απολογηθεί.

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου ζητά την ποινική δίωξη του και μέσα από την καταγγελία της δίνει τη δική της οπτική για ό,τι συνέβη.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην καταγγελία που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Το Πρωινό», το πρωί των Χριστουγέννων κι ενώ η ίδια ήταν με τα παιδιά, ο μουσικός πήγε στο σπίτι τους στο Λεβίδι μαζί με τον αδελφό του. Η ίδια σημειώνει ότι δεν ήθελε να βρίσκεται εκεί ο εν διαστάσει σύζυγός της κι εκείνος της είπε ότι θα έπαιρνε τα παιδιά και ότι δεν μπορούσε να του το απαγορεύσει.

Όπως φέρεται να αναφέρει, ο Άρης Μουγκοπέτρος δε γνώριζε ότι στις 22 Δεκεμβρίου είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και ότι η μίσθωση του σπιτιού είχε περάσει στο δικό της όνομα. Επίσης φέρεται να ισχυρίζεται ότι παρά το γεγονός ότι δεν τον ήθελε εκεί, ο μουσικός έμεινε για αρκετή ώρα και πήρε και τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”», φέρεται να κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου.

Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει πως μετά τον τραυματισμό του, ο μουσικός άλλαξε συμπεριφορά και η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη όταν του ανακοίνωσε την επιθυμία της να χωρίσουν.

Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ ταυτόχρονα έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του να γίνει αλλοπρόσαλλη. Κάνει λόγο για εκρήξεις θυμού, ενώ φέρεται να εκφράζει τον φόβο της να αφήσει τα παιδιά μαζί του μόνα, χωρίς την παρουσία τρίτου.

Πάντως συγγενικό πρόσωπο του Άρη Μουγκοπέτρου, που μίλησε στο δελτίο του Star, υποστήριξε πως η εν διαστάσει σύζυγός του, τού ζητούσε 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για στημένη υπόθεση σε βάρος του μουσικού.