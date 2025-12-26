Ελεύθερος ο Μουγκοπέτρος: «Δε θα πω τίποτα για τη μάνα των παιδιών μου»

Τι είπε ο δικηγόρος της συζύγου του

26.12.25 , 14:45 Ελεύθερος ο Μουγκοπέτρος: «Δε θα πω τίποτα για τη μάνα των παιδιών μου»
Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ολοένα και περισσότερες νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τη σύλληψη του γνωστού δεξιοτέχνη του κλαρίνου Άρη Μουγκόπετρου, μετά από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26/12 στα δικαστήρια της Τρίπολης. Ο μουσικός πέρασε από το Αυτόφωρο, όπου ζήτησε και έλαβε αναβολή, με την υπόθεση να εκδικάζεται την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν το αδίκημα.

«Χρόνια πολλά σε όλο το κόσμο. Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Όλα θα ειπωθούν στο δικαστήριο», δήλωσε καθώς αποχωρούσε από το δικαστήριο ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο δικηγόρος της γυναίκας, Κώστας Παπαναστασίου, μίλησε στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, περιγράφοντας το πλαίσιο που οδήγησε στην καταγγελία και τονίζοντας πως η πλευρά της συζύγου δεν επιδίωξε «δικαστική σύγκρουση» αλλά προστασία για εκείνη και τα παιδιά τους. 

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαναστασίου, η εν διαστάσει σύζυγος ένιωσε σοβαρά απειλούμενη για την ασφάλειά της και των παιδιών της, κάτι που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για να προσφύγει στις Αρχές. Στην ίδια συνέντευξη διευκρίνισε πως έχει συγγενική σχέση με τη σύζυγο και έχει αναλάβει στο παρελθόν νομικές υποθέσεις που αφορούν τόσο εκείνη όσο και τον αδελφό της, διευκρινίζοντας με έμφαση ότι «δεν είμαι αυτόκλητος σωτήρας ούτε αλλάζω πλευρές κατά το δοκούν». 

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, το ζευγάρι, που έχει δύο παιδιά, βρίσκεται σε διάσταση από τις 15 Δεκεμβρίου, με την καθημερινή επαφή να διατηρείται ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά μέσω συνεννόησης ώστε να μη διαταραχθεί η ρουτίνα τους. «Το μόνο που έχει να χωρίσει αυτή η οικογένεια είναι η επιμέλεια των τέκνων και τίποτα άλλο», τόνισε, αποκαλύπτοντας πως μέχρι τώρα οι δύο πλευρές είχαν επιχειρήσει να βρουν λύσεις εξωδικαστικά, ακόμη και με τη μεσολάβηση συγγενικών προσώπων. 

Στο πλαίσιο της καταγγελίας, ο δικηγόρος περιέγραψε πως το συμβάν που οδήγησε στη μήνυση εκτυλίχθηκε όταν ο Μουγκόπετρος εισέβαλε στο σπίτι όπου βρισκόταν η σύζυγός του, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο και απειλητικό τρόπο μπροστά στα παιδιά. Όπως εξήγησε, υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα, αλλά υπήρχαν και άλλες που τα λεγόμενά του την τρόμαξαν, γεγονός που ενίσχυσε την απόφαση της γυναίκας να αναζητήσει βοήθεια από την αστυνομία. 

Ο κ. Παπαναστασίου είπε επίσης ότι η πρωτοβουλία για την καταγγελία αυτή ήταν «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» και χαρακτήρισε την κίνηση ως επιβεβλημένη, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν επρόκειτο για μια τυχαία ή προκλητική ενέργεια. Τόνισε ακόμα ότι την τελική κρίση για το αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις θα την έχει ο εισαγγελέας, ενώ η ίδια η σύζυγος έχει ήδη λάβει panic button για πρόσθετη προστασία στο κινητό της, ως μέτρο ασφαλείας. 

 

