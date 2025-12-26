Στον Εισαγγελέα σήμερα ο Μουγκοπέτρος - Έλαβε panic button η σύζυγός του

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκόπετρος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στην Τρίπολη, μετά από καταγγελία που υπέβαλε εναντίον του η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γεγονότα ξεκίνησαν όταν ο Μουγκόπετρος μετέβη στο σπίτι όπου βρισκόταν η σύζυγός του — παρά το ότι το ζευγάρι φέρεται να διανύει περίοδο διάστασης. Η μεταξύ τους αντιπαράθεση οδήγησε τη σύζυγό του να απευθυνθεί στην αστυνομία και να καταθέσει αίτηση, υποστηρίζοντας πως δεχόταν απειλές. Στη συνέχεια, η ίδια προσκόμισε επίσημη μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, με αποτέλεσμα η ΕΛ.ΑΣ. να καλέσει τον Μουγκόπετρο που βρισκόταν ήδη στο τμήμα για άλλη υπόθεση – σχετική με δήλωση αρπαγής ανηλίκου – και να τον συλλάβει στο πλαίσιο αυτοφώρου.

Ο μουσικός κρατείται στα κρατητήρια της Τρίπολης, ενώ παράλληλα η σύζυγός του έχει λάβει συσκευή τύπου panic button από τις Αρχές για την προστασία της. Η υπόθεση θα διερευνηθεί περαιτέρω από τον εισαγγελέα, καθώς οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Μουγκόπετρος σχετίζονται με ενδοοικογενειακή απειλή — ένα αδίκημα που εξετάζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα από τη δικαιοσύνη.

Τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης την προσωπική εκδοχή του Μουγκόπετρου, ο οποίος δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η κατάσταση στην οικογένειά του επιδεινώθηκε αφότου υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό στο χέρι πριν μερικούς μήνες, που τον ανάγκασε να περιορίσει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, με συνέπεια να μην μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά. Ανέφερε ότι το μόνο που επιθυμεί είναι να δει τα παιδιά του σε μια περίοδο που για όλους σηματοδοτεί οικογενειακή επαφή και γιορτές.

Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του και ανέλαβε τη σύζυγό του

Στη δημοσιότητα έρχεται επίσης ότι μία ημέρα πριν, ο δικηγόρος του, παραιτήθηκε από εκπρόσωπός του.

Χθες, 24/12 με επιστολή του ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Αλ. Παπαναστασίου, έκανε γνωστή την απόφασή του να αναλάβει την σύζυγο του Άρη Μουγκοπέτρου στη μεταξύ τους αντιδικία.

«Με το παρόν θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τον εντολέα μου, Αριστείδη Μουγκοπέτρο, ως προς τις ποινικές του υποθέσεις, οι οποίες είναι απότοκο του τραυματισμού του τον Απρίλιο του 2025, τον χειρισμό των οποίων είχα αναλάβει έκτοτε έως και σήμερα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και κατόπιν διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον τρόπο χειρισμού και τη στρατηγική των υποθέσεων αυτών, οι οποίες κατέστησαν πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας άσκησα τα καθήκοντά μου με επαγγελματισμό, συνέπεια και πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εντολέα μου, σεβόμενος τόσο το δικηγορικό λειτουργήμα όσο και τις αρχές που το διέπουν.

Με την παρούσα ανακοινώνω διευκρινίζεται ότι η διακοπή της συνεργασίας μας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Αναγνωρίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώθηκαν στον χειρισμό των υποθέσεων του κου. Μουγκοπέτρου, του εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το μέλλον και κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του, δικαστική και ιατρική, και επ’ ευκαιρία των ημερών, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Αλεξ. Παπαναστασίου»