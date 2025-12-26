Μουγκοπέτρος: Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού μουσικού

Τη δική της εκδοχή για τα περιστατικά δίνει η κάθε πλευρά

Ο βιρτουόζος του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα το περασμένο Πάσχα όταν έσκασε κροτίδα στα χέρια του, συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σήμερα ο γνωστός μουσικός οδηγήθηκε στα δικαστήρια και η σύζυγός του έλαβε panic button.  Το ζευγάρι είναι σε διάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, και φέρεται να είχε διαφωνία για τα παιδιά. Μέχρι πριν από ένα μήνα πάντως, τίποτα στις αναρτήσεις τους, δεν προμήνυε τις σημερινές εξελίξεις.

Ελεύθερος ο Μουγκοπέτρος: «Δε θα πω τίποτα για τη μάνα των παιδιών μου»  

Μουγκοπέτρος: Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού μουσικού

Στις 15 Δεκεμβρίου, ο βιρτουόζος του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, έφυγε από το σπίτι του για να μείνει σε συγγενικό του πρόσωπο, με τη συμφωνία να βλέπει όποτε θέλει τα παιδιά του. Χθες, έκανε Χριστούγεννα στα κρατητήρια. Η σύζυγός του τον μήνυσε για ενδοοικογενειακή απειλή. Παράλληλα, ο δικηγόρος που είχε μέχρι πρόσφατα ο καλλιτέχνης, παραιτήθηκε και ανέλαβε τη σύζυγό του. Ο Άρης Μουγκοπέτρος σήμερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια με άλλον συνήγορο.

«Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Όλα θα τα πούμε στο δικαστήριο κι έχω τον καλύτερο δικηγόρο δίπλα μου», είπε ο μουσικός.

Στον Εισαγγελέα σήμερα ο Μουγκοπέτρος - Έλαβε panic button η σύζυγός του

Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού μουσικού - Τη δική της εκδοχή δίνει η κάθε πλευρά

Μουγκοπέτρος: Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού μουσικού

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός μουσικός που είναι σε διάσταση το τελευταίο διάστημα με την σύζυγό του, πήγε σε συμφωνημένο ραντεβού ανήμερα των Χριστουγέννων για να δει και να πάρει τα παιδιά τους. Για αυτό το ραντεβού, η κάθε πλευρά δίνει τη δική της εκδοχή.  

«Ο κ. Μουγκοπέτρος, παρέα με συγγενικό του πρόσωπο εισέρχεται εντός της οικίας και αρχίζει να λέει διάφορα προς τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά», δήλωσε ο κ. Κώστας Παπαναστασίου, δικηγόρος της συζύγου του Άρη Μπουγκοπέτρου.

Ο μουσικός από την πλευρά του υποστηρίζει πως ήθελε να δει τα παιδιά του, δεν βρήκε κανέναν στο σπίτι, ανησύχησε και πήγε στην Αστυνομία. Άνθρωποι από το περιβάλλον του οργανοπαίχτη κάνουν λόγο για «στημένη υπόθεση» προκειμένου η σύζυγός του να τον αναγκάσει να υπογράψει συναινετικό διαζύγιο και να δώσει διατροφή.  

Πάντως μέχρι πριν ένα μήνα τίποτα δεν προμήνυε τις σημερινές εξελίξεις. Το ζευγάρι αντάλλαζε λόγια αγάπης και θαυμασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δυο τους φαινόταν πως είναι μια γροθιά ειδικά μετά το ατύχημα που είχε ο γνωστός μουσικός το περασμένο Πάσχα όταν έσκασε η κροτίδα στα χέρια του με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί.   

Τον Δεκέμβριο φαίνεται να άλλαξαν όλα. Στην τελευταία του συνέντευξη, ο Άρης Μουγκοπέτρος μιλούσε μόνο για τις τρίχρονες κορούλες του. 

