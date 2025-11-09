Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου - Το συγκινητικό post με φουσκωμένη κοιλίτσα

Το βράδυ της Κυριακής 9 Νοέμβρη επέλεξε η Κατερίνα Καινούργιου για να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών αγκαλιά με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα να «κλέβει» την παράσταση. Στο φόντο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που κοσμεί το σαλόνι του σπιτιού τους.

Το ζευγάρι, που λάμπει από ευτυχία, περιμένει τον καρπό του έρωτά του σύντομα. Η Κατερίνα Καινούργιου πόζαρε ξυπόλυτη, φορώντας ένα εφαρμοστό λευκό φόρεμα με έξω τους ώμους. Τρυφερά κρατούσε την κοιλιά της, με τον σύντροφό της να την αγκαλιάζει.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της

«A little miracle on the way…🍼🤰

Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά,

χωρά όλη μας η ευτυχία…❤️

Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου 🙏👶🏼🍼», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που κοινοποίησε.

Η Κατερίνα Καινούργιου δέχθηκε πρόταση γάμου από τον εκλεκτό της καρδιάς της, Παναγιώτη Κουτσουμπή τον περασμένο Μάη στο Παρίσι.

«Ειλικρινά μου έχει στείλει τόσα μηνύματα όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που το μοιράστηκα μαζί σας. [...] Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και εύχομαι πραγματικά όσοι θέλετε αυτήν την ευτυχία, να την βιώσετε, είναι μια πολύ ωραία στιγμή».

Μάλιστα, αναφερόμενη στον γάμο της, η παρουσιάστρια είχε πει από τον τηλεοπτικό αέρα «Το έχω πει πολύ καιρό, ότι ο γάμος θα είναι πολύ κλειστός. Το πάρτι θα είναι μεγάλο. Τα βαφτιστήρια μου ίσως είναι παρανυφάκια. Θα είναι ένα κορίτσι και ένα αγόρι».