Καινούργιου: Το ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο της & η παιδική φωτογραφία

«Ειδικά φέτος... αυτό το δέντρο έγινε με πολλή, πολλή αγάπη!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 11:40 Τα Φαντάσματα: Η πεθερά της Μαρίνας την ακούει να μιλά με τον ποιητή!
06.11.25 , 11:33 Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει το myΘέρμανση - Πότε είναι η πληρωμή
06.11.25 , 11:30 Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική
06.11.25 , 11:29 «Ανώνυμη Κλήση»: Δείτε on demand το ψυχολογικό θρίλερ μέχρι τις 13/11
06.11.25 , 11:22 Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος στα Φαντάσματα κι ο έρωτας με τη «Μαρίνα»
06.11.25 , 11:17 First Dates: «Δε με πειράζει να είναι πολλά αγόρια αρκεί να μη συναντηθούν»
06.11.25 , 11:13 Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
06.11.25 , 11:11 Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
06.11.25 , 11:03 Η αληθινή ιστορία «Eden» στη Sunday Premiere της Nova!
06.11.25 , 10:45 Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
06.11.25 , 10:35 Σοφία Μανωλάκου: «Θα ήθελα να παρουσιάσω τηλεπαιχνίδι»
06.11.25 , 10:34 Χαρά Παππά: «Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Θα ήθελα να παντρευτώ τον Στέφανο»
06.11.25 , 10:24 Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα
06.11.25 , 10:17 Φάρμα - Στέλλα: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Δημήτρη»
06.11.25 , 10:16 Κώστας Σλούκας: «Ντρέπομαι για την εικόνα του Παναθηναϊκού»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»
Βίντεο ντοκουμέντο - Βορίζια: Ο γαμπρός του Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ
Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
Cyber Monday vs Black Friday: Ποια μέρα έχει πραγματικά καλύτερες εκπτώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τα instastories της Κατερίνας Καινούργιου με τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου της στις αποχρώσεις του ροζ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την αρχή για το στολισμό του φετινού χριστουγεννιάτικου δέντρου έκανε η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα, που φήμες τη θέλουν να είναι έγκυος, δημοσίευσε χθες στο instagram φωτογραφίες από το δέντρο που στόλισε στο σπίτι της, το οποίο είναι πράγματι εντυπωσιακό. 

Καινούργιου: Το ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο της & η παιδική φωτογραφία

«Και του χρόνου με υγεία...», σημείωσε σε ένα από τα Instastories της, γράφοντας το όνομα του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και της σκυλίτσας της, Αλάια.

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο/ instagram

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο/ instagram

«Φέτος, είπα να ξεκινήσω από νωρίς. Εσείς αρχίσατε;», σημείωσε σε άλλα stories της φωτογραφίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα λευκά κλαδιά και τα στολίδια στα χρώματα του ροζ, του ασημί, της σαμπάνιας και του χαλκού. 

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο/ instagram

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο/ instagram

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο/ instagram

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο/ instagram

Στη συνέχεια, δημοσίευσε και μια παιδική της φωτογραφία, όποτε ήταν μικρούλα και την είχαν φωτογραφίσει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Και μόλις μου έστειλε η μαμά μου αυτή τη φώτο. Guess who», έγραψε. 

Η παιδική φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου όταν ήταν μικρή/ instagram

Η παιδική φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο/ instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε κι ένα βίντεο με το στολισμένο δέντρο στο σπίτι της, αφήνοντας ένα μήνυμα όλο νόημα. «Ειδικά φέτος... αυτό το δέντρο έγινε με πολλή...πολλή αγάπη! Και του χρόνου με υγεία φίλοι μου», έγραψε.

Καινούργιου: Το ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο της & η παιδική φωτογραφία

Εικάζουμε ότι «ειδικά φέτος» είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς η παρουσιάστρια κυοφορεί - όπως όλα δείχνουν- το πρώτο της μωράκι. Η ίδια δεν έχει παραδεχτεί πως είναι έγκυος, αλλά η αλήθεια είναι πως πλέον φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα. Ακόμη, με κάποιο τρόπο επικοινωνεί στους τηλεθεατές της την ιδιαίτερη φάση που βιώνει. 

Πρόσφατα, παραδέχτηκε πως «τώρα που διανύει μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της», επιλέγει να μη δίνει συνεντεύξεις για να μη στεναχωριέται από τα σχόλια και επιβαρύνει την κατάστασή της.

Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»

Χθες, με καλεσμένη της τη Μαρία Ηλιάκη, η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε ότι όταν συνεργάζονταν στους «Δέστε τους», ήταν και οι δύο ελεύθερες αλλά ήθελαν να κάνουν οικογένεια. «Το όνειρο για οικογένεια δεν πραγματοποιήθηκε τότε, όμως ο Θεός μας το έφερε τώρα...», είπε χαρακτηριστικά, ενώ στον καλεσμένο γιο της Αλέκας Κανελλίδου με αφορμή την κυκλοφορία του ντούετου τους «Ροζ», ο Γιάννης Γιαννουσάκης της έφερε ένα τεράστιο ροζ- φούξια μπαλόνι. 

Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου

«Το πιο ωραίο δώρο είναι αυτό» σχολίασε η παρουσιάστρια, με εκείνον να της απαντάει: «Ποντάρω στο ροζ». «Μπορεί και… σε ευχαριστώ. Αυτό θα μείνει εδώ για πολύ καιρό», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου. 

Καινούργιου: Το ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο της & η παιδική φωτογραφία

Κατά τ' άλλα, η παρουσιάστρια έχει αλλάξει τον τρόπο που ντύνεται, επιλέγοντας πιο σκουρόχρωμα ρούχα και πιο χαλαρά στην περιοχή της κοιλίτσας, αποφεύγοντας τα ψηλοτάκουνα και μη βάφοντας τα νύχια της. Μερικά από τα στοιχεία που «δείχνουν»... εγκυμοσύνη σε μια γυναίκα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
 |
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top