Καινούργιου: Το ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο της & η παιδική φωτογραφία

Τα instastories της Κατερίνας Καινούργιου με τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου της στις αποχρώσεις του ροζ

Την αρχή για το στολισμό του φετινού χριστουγεννιάτικου δέντρου έκανε η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα, που φήμες τη θέλουν να είναι έγκυος, δημοσίευσε χθες στο instagram φωτογραφίες από το δέντρο που στόλισε στο σπίτι της, το οποίο είναι πράγματι εντυπωσιακό.

«Και του χρόνου με υγεία...», σημείωσε σε ένα από τα Instastories της, γράφοντας το όνομα του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και της σκυλίτσας της, Αλάια.

«Φέτος, είπα να ξεκινήσω από νωρίς. Εσείς αρχίσατε;», σημείωσε σε άλλα stories της φωτογραφίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα λευκά κλαδιά και τα στολίδια στα χρώματα του ροζ, του ασημί, της σαμπάνιας και του χαλκού.

Στη συνέχεια, δημοσίευσε και μια παιδική της φωτογραφία, όποτε ήταν μικρούλα και την είχαν φωτογραφίσει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Και μόλις μου έστειλε η μαμά μου αυτή τη φώτο. Guess who», έγραψε.

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε κι ένα βίντεο με το στολισμένο δέντρο στο σπίτι της, αφήνοντας ένα μήνυμα όλο νόημα. «Ειδικά φέτος... αυτό το δέντρο έγινε με πολλή...πολλή αγάπη! Και του χρόνου με υγεία φίλοι μου», έγραψε.

Εικάζουμε ότι «ειδικά φέτος» είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς η παρουσιάστρια κυοφορεί - όπως όλα δείχνουν- το πρώτο της μωράκι. Η ίδια δεν έχει παραδεχτεί πως είναι έγκυος, αλλά η αλήθεια είναι πως πλέον φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα. Ακόμη, με κάποιο τρόπο επικοινωνεί στους τηλεθεατές της την ιδιαίτερη φάση που βιώνει.

Πρόσφατα, παραδέχτηκε πως «τώρα που διανύει μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της», επιλέγει να μη δίνει συνεντεύξεις για να μη στεναχωριέται από τα σχόλια και επιβαρύνει την κατάστασή της.

Χθες, με καλεσμένη της τη Μαρία Ηλιάκη, η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε ότι όταν συνεργάζονταν στους «Δέστε τους», ήταν και οι δύο ελεύθερες αλλά ήθελαν να κάνουν οικογένεια. «Το όνειρο για οικογένεια δεν πραγματοποιήθηκε τότε, όμως ο Θεός μας το έφερε τώρα...», είπε χαρακτηριστικά, ενώ στον καλεσμένο γιο της Αλέκας Κανελλίδου με αφορμή την κυκλοφορία του ντούετου τους «Ροζ», ο Γιάννης Γιαννουσάκης της έφερε ένα τεράστιο ροζ- φούξια μπαλόνι.

«Το πιο ωραίο δώρο είναι αυτό» σχολίασε η παρουσιάστρια, με εκείνον να της απαντάει: «Ποντάρω στο ροζ». «Μπορεί και… σε ευχαριστώ. Αυτό θα μείνει εδώ για πολύ καιρό», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατά τ' άλλα, η παρουσιάστρια έχει αλλάξει τον τρόπο που ντύνεται, επιλέγοντας πιο σκουρόχρωμα ρούχα και πιο χαλαρά στην περιοχή της κοιλίτσας, αποφεύγοντας τα ψηλοτάκουνα και μη βάφοντας τα νύχια της. Μερικά από τα στοιχεία που «δείχνουν»... εγκυμοσύνη σε μια γυναίκα.