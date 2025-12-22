Coral Gas & Magic Diabetes Bus «#parea, για τον διαβήτη» στον Ασπρόπυργο

Εκδήλωση ενημέρωσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και την παιδική παχυσαρκία

22.12.25 , 12:22
Ελλαδα
Coral Gas Και Magic Diabetes Bus «#Parea, Για Τον Διαβήτη»
Σε μια ιδιαίτερα εορταστική ατμόσφαιρα η Coral Gas βρέθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στην πλατεία Ηρώων στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και πρόληψης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, «#parea_για_το_Διαβήτη», φιλοξενώντας το Magic Diabetes Bus.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Με Οδηγό τον Διαβήτη» με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των οικογενειών γύρω από τη σημασία της υγιεινής διατροφής, της σωματικής άσκησης και της πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.

Coral Gas & Magic Diabetes Bus «#parea, για τον διαβήτη» στον Ασπρόπυργο

Το Magic Diabetes Bus, με τη στήριξη του Δήμου Ασπροπύργου, οργάνωσε για τους μικρούς επισκέπτες διαδραστικές δραστηριότητες όπως χριστουγεννιάτικες ιστορίες, θεατρικά δρώμενα και δημιουργικά εργαστήρια, όλα με επίκεντρο την υγιεινή διατροφή. Παράλληλα, οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από διαβητολόγους και διατροφολόγους, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δωρεάν εξετάσεις για παιδιά, όπως μέτρηση γλυκόζης και λιπομετρήσεις. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της δράσης, εξετάστηκαν πάνω από 400 παιδιά και ενήλικες, ενώ εντοπίστηκαν και αδιάγνωστες περιπτώσεις διαβήτη καθώς και περιπτώσεις με αυξημένα σάκχαρα, που είχαν ανάγκη ρύθμισης.

Η Coral Gas, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, στήριξε ουσιαστικά την εκστρατεία, ενισχύοντας την εμβέλεια και τον θετικό κοινωνικό της αντίκτυπο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, με το μήνυμα «Παρέα, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος», μέσα από το οποίο η εταιρεία συνεχίζει να υποστηρίζει δράσεις που προάγουν την υγεία και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Coral Gas & Magic Diabetes Bus «#parea, για τον διαβήτη» στον Ασπρόπυργο

Οι στάσεις του λεωφορείου καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου είναι:

  • Δήμος Πειραιά: 13/12
  • Δήμος Ασπροπύργου: 14/12
  • Δήμος Νέας Ιωνίας: 15/12
  • Δήμος Γλυφάδας: 16/12
  • Δήμος Αθηναίων (Θησείο): 17/12
  • Δήμος Περιστερίου: 18/12
  • Δήμος Παλαιού Φαλήρου: 19/12


Από την πλευρά του ο κ Παναγιώτης Χαριτόπουλος, Γενικός Διευθυντής Coral Gas ανέφερε: «Στη Coral Gas στηρίζουμε διαχρονικά τον Δήμο Ασπροπύργου με δράσεις ουσίας» και συνέχισε «Πιστεύουμε ότι η ενημέρωση και η πρόληψη είναι η βάση για μια υγιή κοινωνία. Μέσα από το Magic Diabetes Bus φέραμε τα παιδιά, τους γονείς και την τοπική κοινότητα πιο κοντά στην πρόληψη και την υγιεινή ζωή, με έναν τρόπο διαδραστικό και γεμάτο μαγεία».

Σημειώνεται ότι Σακχαρώδης Διαβήτης αφορά σε πάνω από 1.000.000 Έλληνες, ενώ περίπου το 37% των παιδιών ηλικίας 2–14 ετών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.

Παρέα, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος

CORAL GAS
MAGIC DIABETES BUS
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
