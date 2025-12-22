Αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό στις σήραγγες για τα Τέμπη

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: onlarissa.gr
Οι αγρότες κλείνουν για τα φορτηγά τη σήραγγα των Τεμπών / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωί της Δευτέρας 22/12, οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών για τα φορτηγά οχήματα, μεταφέροντας δεκάδες τρακτέρ στο σημείο στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων. 

Οι αγρότες έκλεισαν τα Τέμπη

Παρατάχθηκαν τα τρακτέρ των αγροτών / onlarissa.gr

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη γενική συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας, ο αποκλεισμός ξεκίνησε περίπου στις 10:30 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει για περίπου πέντε ώρες, με τα τρακτέρ να παρατάσσονται στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών–Θεσσαλονίκης, απαγορεύοντας τη διέλευση των φορτηγών. 

Κώστας Ανεστίδης: Όλα είναι νόμιμα, θέλουν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα

Οι αγρότες έχουν τονίσει ότι τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία θα μπορούν να διέρχονται κανονικά, ενώ το μέτρο αφορά μόνο τα βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων. 

Αυτή η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια κλιμάκωσης των δράσεών τους. 

Μπλόκα: «Γρίφος» το άνοιγμα των δρόμων τα Χριστούγεννα

Κλειστές για φορτηγά οι σήραγγες των τεμπών

Έκλεισαν για φορτηγά οι σήραγγες των Τεμπών / larissanet.gr 

Παράλληλα, οι αγρότες σχεδιάζουν να αναδιατάξουν τα τρακτέρ τους μετά το συμβολικό κλείσιμο, έτσι ώστε από την Τρίτη να υπάρχουν ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας για Ι.Χ. και λεωφορεία, μειώνοντας την επιβάρυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Η πρώτη αντίδραση του Κώστα Ανεστίδη για τους ελέγχους: «Δέχομαι λάσπη»

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν με εισαγγελική εντολή τα περιουσιακά στοιχεία του

Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (21/12/2025)

Εισαγγελική εντολή οδήγησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στα αγροτικά μπλόκα, στο πλαίσιο έρευνας για διακεκριμένη απάτη σχετική με επιδοτήσεις. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εισαγγελική εντολή εκδόθηκε με επείγοντα χαρακτήρα και κοινοποιήθηκε άμεσα σε τράπεζες και αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να «παγώσουν» τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και άλλες οικονομικές του καταθέσεις. 

Κραυγή αγωνίας από τους φορείς της αγοράς για τις επιπτώσεις από τα μπλόκα

Η ενέργεια αυτή βασίζεται στα ευρήματα της έρευνας του ελληνικού FBI για τις επιχορηγήσεις που ελήφθησαν την περίοδο 2019-2024. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκε ότι ο Ανεστίδης και άλλα δύο άτομα υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων, με συνέπεια να λάβουν χρηματικές ενισχύσεις που κατά τον έλεγχο δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά δηλωθέντα στοιχεία. 

Η δέσμευση περιλαμβάνει κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, όπως λογαριασμούς, αξιόγραφα και ακίνητα, και απευθύνεται τόσο σε τράπεζες όσο και σε φορείς όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
