Άση Μπήλιου: Ποιες ημέρες θέλουν προσοχή την εβδομάδα των Χριστουγέννων

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

22.12.25 , 13:35 Άση Μπήλιου: Ποιες ημέρες θέλουν προσοχή την εβδομάδα των Χριστουγέννων
Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου για την εβδομάδα και τις γιορτές
Με τις αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου ξεκίνησε η εβδομάδα στο Breakfast@Star, δίνοντας το στίγμα για το πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες αλλά και το τι μας επιφυλάσσουν τα Χριστούγεννα. Όπως τόνισε η γνωστή αστρολόγος, η εβδομάδα έχει δύο διαφορετικά «πρόσωπα»: ένα πιο απαιτητικό ξεκίνημα και μια σαφώς πιο όμορφη και συναισθηματική συνέχεια.

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας χαρακτηρίζονται από μια γενικότερη θολούρα. Η κυρίαρχη όψη είναι το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Τοξότη με τον Ποσειδώνα, μια όψη που μπορεί να φέρει σύγχυση, αυξημένη ευαισθησία αλλά και δυσκολία στη συγκέντρωση. Όπως εξήγησε, αυτή η αίσθηση δε σχετίζεται απαραίτητα με εξωτερικά γεγονότα, αλλά πολλές φορές με το ίδιο μας το μυαλό, το οποίο «τρέχει» σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η Σελήνη ξεκινά την εβδομάδα από τον Αιγόκερω και περνά στον Υδροχόο από το απόγευμα, όπου και θα παραμείνει την παραμονή των Χριστουγέννων. Η παρουσία της Σελήνης στον Υδροχόο ευνοεί τις κοινωνικές επαφές, τις συναντήσεις με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, ωστόσο χρειάζεται ευελιξία, καθώς σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στα σχέδια, καθυστερήσεις ή μικρά απρόοπτα, τα οποία καλό είναι να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία και χωρίς εκνευρισμό.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Τα πράγματα αλλάζουν αισθητά ανήμερα των Χριστουγέννων και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, με τη Σελήνη να περνά στους Ιχθύς. Όπως σημείωσε η Άση Μπήλιου, πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση, καθώς συνοδεύεται από τρίγωνο με τον Δία στον Καρκίνο. Η όψη αυτή ενισχύει τη θετική διάθεση, το συναίσθημα, την τρυφερότητα και την ανάγκη για ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους μας.

Τα Χριστούγεννα, ως κατεξοχήν οικογενειακή γιορτή, φαίνεται πως θα μας βρουν κοντά σε όσους πραγματικά θέλουμε να είμαστε, με μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση και ζεστασιά. Όπως τόνισε η αστρολόγος, είναι σημαντικό να επιδιώξουμε αυτή την επαφή και να δώσουμε χώρο στα συναισθήματα.

Τέλος, η Άση Μπήλιου προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσει αναλυτική συζήτηση για τη διέλευση της Αφροδίτης στον Αιγόκερω, η οποία ξεκινά το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων και διαρκεί έως τις 17 Ιανουαρίου. Η Αφροδίτη γίνεται έτσι το τρίτο ουράνιο σώμα που περνά στον Αιγόκαιρο, μετά τον Άρη και τον Ήλιο, σηματοδοτώντας μια περίοδο πιο σοβαρή και γειωμένη σε θέματα σχέσεων και αξιών.

Η εβδομάδα μπορεί να ξεκινά με λίγη ασάφεια, όμως τα Χριστούγεννα φαίνεται πως φέρνουν περισσότερη ηρεμία, συναίσθημα και θετική ενέργεια, κλείνοντας τη χρονιά με πιο αισιόδοξο τόνο.


