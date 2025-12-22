Έγκυος η Άννα Κορακάκη - Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

Το φύλο του μωρού που περιμένει

Η εξομολόγηση της Άννας Κορακάκη για τη δημιουργία οικογένειας / Βίντεο: Mega
Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Άννα Κορακάκη, καθώς, όπως ανακοίνωσε μέσα από το προφίλ της στο Instagram, είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, βιώνοντας μία από τις πιο τρυφερές και ξεχωριστές περιόδους της ζωής της.

Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο

Την Παρασκευή 19/12, η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από ιδιαίτερα συναισθηματικές φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα. Σε κάποιες από αυτές βρίσκεται στο πλευρό της ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, ενώ σε άλλες πρωταγωνιστεί και ο αγαπημένος τους σκύλος, ολοκληρώνοντας το τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο. Οι εικόνες απέπνεαν ηρεμία, αγάπη και προσμονή, με τη χαρά του ζευγαριού να είναι εμφανής.

Koρακάκη: Εγκατέλειψε την προσπάθεια με δάκρυα στα μάτια

 

Η ανάρτηση της Άννας Κορακάκη

Στην ίδια ανάρτηση, η μέλλουσα μανούλα αποκάλυψε και το φύλο του μωρού που περιμένει, κάνοντας γνωστό πως κυοφορεί κοριτσάκι. Η λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες ήταν γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, συγκινώντας τους followers της. «Η οικογένειά μας μεγαλώνει», έγραψε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και ευχές, με φίλους, συναθλητές και θαυμαστές να στέλνουν μηνύματα αγάπης και συγχαρητηρίων στο ζευγάρι για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.

Η Άννα Κορακάκη και ο Γιάννης Χαλκιαδάκης παντρεύτηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023, κρατώντας τον γάμο τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η είδηση έγινε γνωστή δύο χρόνια αργότερα, όταν με αφορμή τη δεύτερη επέτειό τους, η Ολυμπιονίκης μοιράστηκε για πρώτη φορά φωτογραφίες από εκείνη την ξεχωριστή ημέρα, αποκαλύπτοντας έτσι το ευτυχές γεγονός. 

 

ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
