GNTM Τελικός: Hair look με επαγγελματικό αποτέλεσμα από το Pantene

Τα σωστά βήματα styling για μαλλιά με διάρκεια και λάμψη

Ο τελικός του GNTM είναι πάντα κάτι παραπάνω από μια ακόμα δοκιμασία. Είναι η στιγμή όπου όλα όσα έχουν χτιστεί μέσα στη σεζόν -μόδα, εικόνα, λεπτομέρεια, χαρακτήρας- ενώνονται σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και σε αυτό το πλαίσιο, τα μαλλιά παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στη Δοκιμασία 2 του τελικού, το χτένισμα της Ξένιας ανέδειξε ακριβώς αυτό που σημαίνει επαγγελματικό hair look: σωστή προετοιμασία, δομημένο styling και διάρκεια που αντέχει στον χρόνο και στον φακό. Ένα αποτέλεσμα που δεν βασίζεται σε υπερβολές αλλά στη σωστή τεχνική και στα κατάλληλα προϊόντα.

GNTM Τελικός: Hair look με επαγγελματικό αποτέλεσμα από το Pantene

Ένα επιτυχημένο χτένισμα δεν ξεκινά ποτέ από το styling. Ξεκινά από τη βάση. Από μαλλιά σωστά καθαρισμένα, ενυδατωμένα και προστατευμένα, έτοιμα να «δουλευτούν» χωρίς να χάνουν τη φυσική τους κίνηση και λάμψη. Αυτός είναι και ο λόγος που τα βήματα έχουν σημασία και δεν πρέπει να παραλείπονται ποτέ.

Για να φτάσει κανείς σε ένα χτένισμα με επαγγελματικό φινίρισμα, χρειάζεται κάτι περισσότερο από styling. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που ξεκινά από τη σωστή φροντίδα των μαλλιών και εξελίσσεται βήμα-βήμα μέχρι το τελικό κράτημα.

GNTM Τελικός: Hair look με επαγγελματικό αποτέλεσμα από το Pantene

Βήμα 1 - Καθαρισμός & Ενυδάτωση

Η αρχή γίνεται με τη σειρά Pantene Αναπλήρωση Ενυδάτωσης.

Το σαμπουάν καθαρίζει απαλά, ενώ το conditioner ή η μάσκα της ίδιας σειράς επαναφέρουν την υγρασία στην τρίχα, χαρίζοντας απαλότητα και ελαστικότητα. Μαλλιά σωστά ενυδατωμένα σημαίνουν καλύτερο έλεγχο στο styling και αποτέλεσμα που δείχνει υγιές και όχι «δουλεμένο».

Βήμα 2 - Θερμοπροστασία, Λάμψη και Ενυδάτωση

Σε νωπά μαλλιά, στα μήκη και στις άκρες, εφαρμόζεται το Pantene Heat & Glow Leave-In Cream.

Εδώ μπαίνει το πιο κρίσιμο στοιχείο πριν από οποιοδήποτε εργαλείο θερμότητας: η προστασία. Το Heat & Glow λειτουργεί σαν ασπίδα απέναντι στη θερμότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει ενυδάτωση και φυσική λάμψη - στοιχεία απαραίτητα για ένα τελικό αποτέλεσμα που δείχνει polished και όχι ταλαιπωρημένο.

Βήμα 3 - Όγκος στη ρίζα

Ο όγκος δεν είναι θέμα τύχης, αλλά σωστής στόχευσης.

Το Pantene Natural Volume Spray εφαρμόζεται απευθείας στη ρίζα πριν το στέγνωμα, χαρίζοντας ανόρθωση και διάρκεια χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά. Έτσι, το χτένισμα αποκτά δομή και σχήμα από τη βάση του, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα μπροστά στον φακό.

Βήμα 4 - Styling & Κίνηση

Για σώμα και φυσική κίνηση, σειρά έχει το Pantene Perfect Volume Mousse.

Εφαρμόζεται στα μήκη και στις άκρες και χτίζει όγκο με ευελιξία. Το αποτέλεσμα δεν είναι άκαμπτο, αλλά ζωντανό. Τα μαλλιά κινούνται, αγκαλιάζουν το πρόσωπο και ολοκληρώνουν το look με τρόπο αβίαστο, όπως ακριβώς απαιτεί ένα high fashion αποτέλεσμα.

Βήμα 5 - Σταθερό Τελείωμα

Κάθε επαγγελματικό χτένισμα χρειάζεται διάρκεια. Το Pantene Ultra Strong Hold Hairspray κλειδώνει το αποτέλεσμα, προσφέροντας δυνατό κράτημα χωρίς να αφαιρεί τη φυσικότητα και τη λάμψη. Το look παραμένει σταθερό και καθαρό από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

Όταν το hair look ολοκληρώνει την εικόνα

Το χτένισμα της Ξένιας στον τελικό του GNTM υπενθυμίζει κάτι διαχρονικό: η πραγματική διαφορά βρίσκεται στις λεπτομέρειες και στη σωστή σειρά των βημάτων. Με τα κατάλληλα προϊόντα Pantene και μια επαγγελματική προσέγγιση, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς εντυπωσιακό - είναι απόλυτα δομημένο.

Ένα hair look που δεν ανήκει μόνο σε μια βραδιά τελικού, αλλά λειτουργεί ως έμπνευση για κάθε στιγμή που θέλουμε τα μαλλιά μας να δείχνουν στα καλύτερά τους!

GNTM Τελικός: Hair look με επαγγελματικό αποτέλεσμα από το Pantene

Back to Top