AVIN: Συνεχίζει για 5η χρονιά την πρωτοβουλία «Χριστούγεννα για όλους»

Εθελοντές πρόσφεραν υποστήριξη και δώρα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη

22.12.25 , 13:03 AVIN: Συνεχίζει για 5η χρονιά την πρωτοβουλία «Χριστούγεννα για όλους»
Ελλαδα
AVIN: Για 5η Χρονια Η Δράση Χριστούγεννα Για Όλους
Ακούστε το άρθρο

Η AVIN πραγματοποίησε για πέμπτη συνεχή χρονιά τη δράση «Χριστούγεννα για Όλους», συνεχίζοντας τη δέσμευσή της για σταθερή κοινωνική προσφορά.

Στις 18 Δεκεμβρίου, εθελοντές της εταιρείας βρέθηκαν στην πλατεία Κουμουνδούρου, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης και εορταστικά δώρα σε συνανθρώπους μας που εξυπηρετούνται από το κινητό πλυντήριο ρούχων της Ithaca.

Avin Χριστούγεννα για όλους 1

Οι εθελοντές εργαζόμενοι μοίρασαν «πακέτα ζεστασιάς», που περιλάμβαναν είδη όπως  σκούφοι, γάντια και σακίδια για μικρούς και μεγάλους αλλά και χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα. Η δράση αυτή έχει καθιερωθεί ως μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την AVIN, καθώς δίνει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια την περίοδο των Χριστουγέννων, όπου οι ανάγκες είναι ακόμη μεγαλύτερες σε συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Avin Χριστούγεννα για όλους 2

Η AVIN άλλωστε αποτελεί σταθερό υποστηρικτή του έργου της Ithaca, καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες της κινητής μονάδας σε καύσιμα και συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις της, ενώ κατά τη διάρκεια της πενταετούς συνεργασίας, η ενέργεια «Χριστούγεννα για Όλους» έχεις εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας, με δεκάδες εργαζομένους της AVIN να συμμετέχουν εθελοντικά. 

Avin Χριστούγεννα για όλους 3

Ο Γενικός Διευθυντής της AVIN, κ. Γιάννης Ραπτάκης, σημείωσε: «Για εμάς στην AVIN, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη αποτελεί βασική προτεραιότητα. Και φέτος, οι εργαζόμενοί μας συμμετείχαν με διάθεση προσφοράς, ενισχύοντας ένα έργο που αγγίζει την καρδιά της κοινωνίας μας. Η δράση «Χριστούγεννα για Όλους» είναι για εμάς μια ξεχωριστή στιγμή μέσα στη χρονιά, καθώς μας φέρνει σε άμεση επαφή με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες και μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους εργαζομένους μας, που εδώ και πέντε χρόνια συμμετέχουν με συνέπεια, προσφέροντας τον χρόνο και την ενέργειά τους.»

Η Ithaca, που δραστηριοποιείται από το 2015 στην υποστήριξη αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων, έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 12.100 ανθρώπους και έχει υποστηρίξει πάνω από 99 ωφελούμενους στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AVIN
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
