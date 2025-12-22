BYD: Γιορτάζει την παραγωγή 15 εκατομμυρίων οχημάτων νέας ενέργειας

Το SUV N8L της μάρκας DENZA αποτελεί το επετειακό μοντέλο

22.12.25 , 12:29 BYD: Γιορτάζει την παραγωγή 15 εκατομμυρίων οχημάτων νέας ενέργειας
Πρώτη Δημοσίευση: 22.12.25, 09:29
BYD: Γιορτάζει την παραγωγή 15 εκατομμυρίων οχημάτων νέας ενέργειας
Τα οχήματα νέας ενέργειας περιλαμβάνουν τόσο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) όσο και εξηλεκτρισμένα μοντέλα με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid με σύστημα DM. Η ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων καταναλωτών σχετικά με τις επιδόσεις, την αποδοτικότητα και τα οφέλη που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων με αυτά τα συστήματα κίνησης αποτελεί βασικό στόχο της BYD, στο πλαίσιο του οράματός της να μειώσει τη θερμοκρασία της Γης κατά έναν βαθμό. 

Οι εργαζόμενοι τίμησαν το πιο πρόσφατο αυτό επίτευγμα με μια τελετή στο εργοστάσιο της BYD στην πόλη Jinan της Κίνας, το οποίο ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή οχημάτων πριν από τρία χρόνια. Το όχημα νέας ενέργειας με τον αριθμό 15.000.000 που βγήκε από γραμμή παραγωγής της BYD ήταν παράλληλα το 15.000ό αντίτυπο του N8L, ενός μεγάλου εξαθέσιου SUV από την premium μάρκα της BYD, DENZA. Το μοντέλο βασίζεται στην ίδια τεχνολογία Super Hybrid και στην πλατφόρμα e3 («e-cube») με το Z9GT, το εντυπωσιακό shooting brake που θα ηγηθεί της εισόδου της DENZA στην ευρωπαϊκή αγορά το 2026. 

Η BYD κατασκεύασε το πρώτο της όχημα νέας ενέργειας, το F3DM, το 2008, το οποίο ήταν το πρώτο plug-in υβριδικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Χρειάστηκαν 13 χρόνια για να παραχθούν ένα εκατομμύριο NEV, αλλά η επέκταση της BYD και η δημοφιλία των προϊόντων της στους καταναλωτές επέτρεψαν το άλμα από τα 10 στα 15 εκατομμύρια να επιτευχθεί μέσα σε μόλις 13 μήνες. Το 14 εκατομμυριοστό NEV βγήκε από τη γραμμή παραγωγής μόλις στις 9 Οκτωβρίου 2025. 

Το τελευταίο αυτό επίτευγμα ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή χρονιά ανάπτυξης για τη BYD, με τη συνολική παραγωγή για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 να φτάνει τα 4,182 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι εξαγωγές στο εξωτερικό κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 917.000 μονάδες, ξεπερνώντας το σύνολο ολόκληρου του 2024, ενώ η παγκόσμια παρουσία της BYD εκτείνεται πλέον σε περισσότερες από 110 χώρες και περιοχές. 

 

 

 

