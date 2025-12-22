Η εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου: «Έχω φιλήσει κι εγώ κρεμμυδά»

Η αντίδραση της παρουσιάστριας του Breakfast@star

H on air εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Χατζίδου έκανε μια εξομολόγηση που προκάλεσε γέλια, αλλά και αίσθηση, καθώς άνοιξε ένα θέμα που οι περισσότεροι θαυμαστές των stars δεν τολμούν να σκεφτούν: ότι και οι διάσημοι είναι… άνθρωποι με φυσικές αδυναμίες.

Με χιούμορ και ειλικρίνεια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε: «Έχω φιλήσει κι εγώ κρεμμυδά. Και ξέρετε τι μου είπε; «Δεν ήξερα ότι θα με φιλούσες». Στη φιλία έμεινε κιόλας. Μετά δεν συνεχίζεις. Ωραία, πάντα». 

Η εξομολόγησή της θύμισε ότι ακόμη και οι πιο λαμπεροί καλλιτέχνες έχουν στιγμές… «αρωματικών προκλήσεων».

Από μακριά κι...αγαπημένοι: Οι 6 ηθοποιοί που μύριζαν άσχημα στα γυρίσματα!

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι fans μαθαίνουν τέτοιες ιστορίες. Στο Χόλιγουντ, διάσημοι όπως ο Μάθιου Μακόναχι, η Σκάρλετ Γιόχανσον, η Τζένιφερ Λόρενς και η Σάντρα Μπούλοκ έχουν παραδεχθεί ότι οι στενές σκηνές απαιτούν πολλές φορές διαχείριση της προσωπικής υγιεινής και διατροφής. Από κρεμμύδι μέχρι σκόρδο, οι ηθοποιοί έχουν αντιμετωπίσει καταστάσεις που κάνουν ακόμα και τα πιο… λαμπερά φιλιά πιο δύσκολα.

 

Η Ελένη Χατζίδου, με την αμεσότητά της, θύμισε ότι και οι σταρ έχουν τις πιο καθημερινές, ανθρώπινες στιγμές. Το να «μυρίζει» κάποιος ή να υπάρχει μια αμήχανη στιγμή δε μειώνει την αξία ή το ταλέντο του· αντίθετα, φέρνει τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες πιο κοντά στον κόσμο που τους παρακολουθεί.

Με αυτή την εξομολόγηση, η τραγουδίστρια έδειξε ότι πίσω από τη λάμψη και τα φώτα υπάρχουν καθημερινές στιγμές που όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
