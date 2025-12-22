Από μακριά κι...αγαπημένοι: Οι 6 ηθοποιοί που μύριζαν άσχημα στα γυρίσματα!

Όταν βλέπουμε τους σταρ του Χόλιγουντ στο κόκκινο χαλί ή στις ταινίες τους, η εικόνα που έχουμε είναι πάντα λαμπερή και άψογη. Τι γίνεται όμως πίσω από τις κάμερες; Πολλοί συμπρωταγωνιστές έχουν μοιραστεί με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις «ανθρώπινες» προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ειδικά στις σκηνές που απαιτούν στενή επαφή και ερωτισμό.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορά τον Μάθιου Μακόναχι. Ο ηθοποιός έχει δηλώσει δημόσια ότι προτιμά να μην χρησιμοποιεί αποσμητικό, αφήνοντας το φυσικό του άρωμα. Η Κέιτ Χάτσον, συμπρωταγωνίστριά του σε αρκετές ταινίες όπως το How To Lose A Guy In 10 Days, είχε παραδεχθεί ότι μπορούσε να τον καταλάβει από μακριά λόγω της μυρωδιάς του, κάτι που φυσικά δεν ήταν πάντα ευχάριστο κατά τις στενές σκηνές.

Παρόμοιες εμπειρίες έχουν μοιραστεί και άλλοι ηθοποιοί. Η Έλις Ροθ είχε σχολιάσει ότι κατά τα γυρίσματα της ταινίας του 2009, ο συμπρωταγωνιστής της, Μπραντ Πιτ δυσκολευόταν να βρει χρόνο για μπάνιο, χρησιμοποιώντας μόνο μωρομάντηλα για τις πιο «τοπικές» ανάγκες. Οι ηθοποιοί βρίσκονται συχνά σε έντονες και εξαντλητικές συνθήκες, με ωράρια που κάνουν την προσωπική υγιεινή πρόκληση, αλλά η επαγγελματική τους στάση τους αναγκάζει να συνεχίζουν τις σκηνές.

Δεν είναι μόνο οι άντρες που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Η Σάντρα Μπούλοκ είχε παραδεχθεί ότι αναγκαζόταν να μασουλάει καραμέλες μέντας για να αντέξει τις ερωτικές σκηνές με τον συμπρωταγωνιστή της, Μπεν Άφλεκ στο Forces of Nature. Η Τζένιφερ Λόρενς είχε δηλώσει ότι κατά τα γυρίσματα του Hunger Games έτρωγε σκόρδο πριν τις σκηνές, προκαλώντας πρόκληση στον Λίαμ Χέμσγουορθ.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον, σύμφωνα με τον Ματ Ντέιμον, έτρωγε σάντουιτς με κρεμμύδια πριν από σκηνές φιλιού, δυσκολεύοντας τη συνεργασία τους.

Όπως φαίνεται, η δουλειά ενός ηθοποιού δεν περιορίζεται μόνο στην υποκριτική. Οι σταρ πρέπει να διαχειρίζονται τις φυσικές τους ανάγκες, την προσωπική υγιεινή, τη χημεία με τους συμπρωταγωνιστές και τις απαιτήσεις ενός απαιτητικού προγράμματος γυρισμάτων.



