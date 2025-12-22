Από μακριά κι...αγαπημένοι: Οι 6 ηθοποιοί που μύριζαν άσχημα στα γυρίσματα!

Οι μικρές… δυσκολίες των σταρ του Χόλιγουντ!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.12.25 , 13:47 Κατσαφάδου: «Ο μεγάλος έρωτας έχει έρθει στη ζωή μου και είναι μια χαρά»
22.12.25 , 13:35 Άση Μπήλιου: Ποιες μέρες θέλουν προσοχή και ποιες ευνοούν τα Χριστούγεννα
22.12.25 , 13:29 Η LPC στηρίζει τις οικογένειες του Ασπροπύργου
22.12.25 , 13:18 Η εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου: «Έχω φιλήσει κι εγώ κρεμμυδά»
22.12.25 , 13:06 Αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό στις σήραγγες για τα Τέμπη
22.12.25 , 13:03 AVIN: Συνεχίζει για 5η χρονιά την πρωτοβουλία «Χριστούγεννα για όλους»
22.12.25 , 12:53 Έγκυος η Άννα Κορακάκη - Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
22.12.25 , 12:29 BYD: Γιορτάζει την παραγωγή 15 εκατομμυρίων οχημάτων νέας ενέργειας
22.12.25 , 12:22 Coral Gas & Magic Diabetes Bus «#parea, για τον διαβήτη» στον Ασπρόπυργο
22.12.25 , 12:20 Νίκα: H μητέρα & ο αδελφός της στην Α' προβολή της συναυλίας του Κ. Αργυρού
22.12.25 , 12:20 Από μακριά κι...αγαπημένοι: Οι 6 ηθοποιοί που μύριζαν άσχημα στα γυρίσματα!
22.12.25 , 12:19 Ιταλία: Σκότωσε τη σύντροφό του με επτά μαχαιριές κι έπεσε από ταράτσα
22.12.25 , 12:16 Χριστουγεννιάτικη απόδραση στα στολισμένα ορεινά χωριά της Ελλάδας
22.12.25 , 12:10 Ξένια Τσιρκόβα: «Λογικό να έρθουμε κοντά» - Τι αποκάλυψε για τον Ανέστη
22.12.25 , 12:00 Καρυστιανού για έλεγχο ΑΑΔΕ: «Δε διατάχθηκε μόνο για τον εκφοβισμό μας...»
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Παπαθωμά- Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Ξένια Τσιρκόβα: «Λογικό να έρθουμε κοντά» - Τι αποκάλυψε για τον Ανέστη
Χρηστίδου για υπόθεση Μαζωνάκη: Δεν πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση
Νάρκισσος- GNTM: «Ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα»
Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πηγή: εσωτερικές φωτογραφίες AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όταν βλέπουμε τους σταρ του Χόλιγουντ στο κόκκινο χαλί ή στις ταινίες τους, η εικόνα που έχουμε είναι πάντα λαμπερή και άψογη. Τι γίνεται όμως πίσω από τις κάμερες; Πολλοί συμπρωταγωνιστές έχουν μοιραστεί με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις «ανθρώπινες» προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ειδικά στις σκηνές που απαιτούν στενή επαφή και ερωτισμό.

Brad Pitt (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, file)

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορά τον Μάθιου Μακόναχι. Ο ηθοποιός έχει δηλώσει δημόσια ότι προτιμά να μην χρησιμοποιεί αποσμητικό, αφήνοντας το φυσικό του άρωμα. Η Κέιτ Χάτσον, συμπρωταγωνίστριά του σε αρκετές ταινίες όπως το How To Lose A Guy In 10 Days, είχε παραδεχθεί ότι μπορούσε να τον καταλάβει από μακριά λόγω της μυρωδιάς του, κάτι που φυσικά δεν ήταν πάντα ευχάριστο κατά τις στενές σκηνές.

Matthew McConaughey (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Παρόμοιες εμπειρίες έχουν μοιραστεί και άλλοι ηθοποιοί. Η Έλις Ροθ είχε σχολιάσει ότι κατά τα γυρίσματα της ταινίας του 2009, ο συμπρωταγωνιστής της, Μπραντ Πιτ δυσκολευόταν να βρει χρόνο για μπάνιο, χρησιμοποιώντας μόνο μωρομάντηλα για τις πιο «τοπικές» ανάγκες. Οι ηθοποιοί βρίσκονται συχνά σε έντονες και εξαντλητικές συνθήκες, με ωράρια που κάνουν την προσωπική υγιεινή πρόκληση, αλλά η επαγγελματική τους στάση τους αναγκάζει να συνεχίζουν τις σκηνές.

Δεν είναι μόνο οι άντρες που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Η Σάντρα Μπούλοκ είχε παραδεχθεί ότι αναγκαζόταν να μασουλάει καραμέλες μέντας για να αντέξει τις ερωτικές σκηνές με τον συμπρωταγωνιστή της, Μπεν Άφλεκ στο Forces of Nature. Η Τζένιφερ Λόρενς είχε δηλώσει ότι κατά τα γυρίσματα του Hunger Games έτρωγε σκόρδο πριν τις σκηνές, προκαλώντας πρόκληση στον Λίαμ Χέμσγουορθ.

Scarlett Johansson (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) 

Η Σκάρλετ Γιόχανσον, σύμφωνα με τον Ματ Ντέιμον, έτρωγε σάντουιτς με κρεμμύδια πριν από σκηνές φιλιού, δυσκολεύοντας τη συνεργασία τους.

Όπως φαίνεται, η δουλειά ενός ηθοποιού δεν περιορίζεται μόνο στην υποκριτική. Οι σταρ πρέπει να διαχειρίζονται τις φυσικές τους ανάγκες, την προσωπική υγιεινή, τη χημεία με τους συμπρωταγωνιστές και τις απαιτήσεις ενός απαιτητικού προγράμματος γυρισμάτων.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΘΙΟΥ ΜΑΚΟΝΑΧΙ
 |
ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ
 |
ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ
 |
ΕΛΙΣ ΡΟΘ
 |
ΣΑΝΤΡΑ ΜΠΟΥΛΟΚ
 |
ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ
 |
ΜΑΤ ΝΤΕΙΜΟΝ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top