Η LPC στηρίζει τις οικογένειες του Ασπροπύργου
Η LPC, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιπαντικών στην Ελλάδα και μέλος του Ομίλου Motor Oil, που παράγει το διεθνώς αναγνωρισμένο brand Cyclon, προχώρησε σε προσφορά σημαντικής ποσότητας τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ασπροπύργου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία κοινωνικής υπευθυνότητας που αντανακλά την σταθερή δέσμευση της LPC να βρίσκεται δίπλα στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, στηρίζοντας έμπρακτα οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύργου, η οποία φροντίζει για τη διανομή των τροφίμων σε οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες στο πρόγραμμα υποστήριξης. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν είδη πρώτης ανάγκης, όπως ζυμαρικά, όσπρια, γάλα μακράς διάρκειας, λάδι, ζάχαρη και άλλα είδη που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη καθημερινών αναγκών.

«Στην LPC πιστεύουμε βαθιά στη στήριξη της κοινωνίας, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων. Η συνεισφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ασπροπύργου αποτελεί μέρος της διαρκούς δέσμευσής μας για προσφορά και αλληλεγγύη», τόνισε ο Μίλτος Μπαντής Γενικός Διευθυντής της LPC .

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της LPC, το οποίο εστιάζει σε ενέργειες με θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στην υποστήριξη οικογενειών, την εκπαίδευση, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

