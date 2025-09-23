Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο

Μια όμορφη και πολύ προσωπική αποκάλυψη έκανε το απόγευμα της Τρίτης 23/9, Άννα Κορακάκη, η οποία επέλεξε την ημέρα της επετείου της για να μοιραστεί με το κοινό μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής της.

Η χρυσή αθλήτρια της σκοποβολής, που κρατά συνήθως χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική της ζωή, αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια πως πριν ακριβώς δύο χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.

Αν και ο αρραβώνας τους είχε γίνει γνωστός το 2021, η είδηση του γάμου τους είχε παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο λόγος, όπως η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν, ήταν οι αυξημένες αθλητικές της υποχρεώσεις και η συγκέντρωση στις αγωνιστικές της προετοιμασίες, κάτι που καθιστούσε δύσκολη την ενασχόληση με τη διοργάνωση ενός γάμου εκείνη την περίοδο.

Τελικά, το ζευγάρι προχώρησε σε έναν διακριτικό και ιδιωτικό γάμο, επιλέγοντας να ζήσει αυτή τη σημαντική στιγμή μακριά από κάμερες και δημοσιότητα.

Σήμερα όμως, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, η Άννα Κορακάκη ένιωσε έτοιμη να ανοίξει ένα παράθυρο στην προσωπική της ευτυχία και να μοιραστεί για πρώτη φορά φωτογραφίες από εκείνη τη μοναδική ημέρα.

Στην ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «23.9.2023. 2 years down, forever to go».