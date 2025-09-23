Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο

Ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας πριν δυο χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 21:56 Το παρασκήνιο για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
23.09.25 , 21:56 Απάτη σε βάρος 91χρονης: Του έδωσε 50 χιλ. ευρώ για να «σώσει» το παιδί της
23.09.25 , 21:44 Κλήρωση Eurojackpot 23/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
23.09.25 , 21:35 Φάρμα: «Ο κύβος ερρίφθη» - Τι περιέχει η ομαδική δοκιμασία ασυλίας;
23.09.25 , 21:30 Η Ανδριανή επέστρεψε στη Φάρμα - «Θα φύγει γρήγορα και πάλι»
23.09.25 , 21:26 Τραμπ: Να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη αν παραβιάζουν χώρες του ΝΑΤΟ
23.09.25 , 21:25 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε το πρώτο παιχνίδι προμηθειών;
23.09.25 , 21:24 Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο
23.09.25 , 21:23 Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επέμεινε για το ψευδοκράτος, προειδοποίησε για Αιγαίο
23.09.25 , 21:08 Ο Έλληνας πρόεδρος του CERN, Κ. Φουντάς στο STAR & τη Μάρα Ζαχαρέα
23.09.25 , 20:57 Ευγενία Ξυγκόρου: Η ηλικία, ο έρωτας και οι σειρές που την έχουμε ξαναδεί!
23.09.25 , 20:42 Geely EX5: Που μπορειτε να το οδηγήσετε - H τιμή
23.09.25 , 20:38 Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
23.09.25 , 20:30 Ασπρόπυργος: Επιτέθηκαν άγρια σε 14χρονο - «Θα μπορούσε να έχει πεθάνει»
23.09.25 , 20:26 Απαγωγή 15χρονου Θεσσαλονίκη: «Με έβαλαν σε λευκό βαν και με απείλησαν»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!
Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε: «Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια όμορφη και πολύ προσωπική αποκάλυψη έκανε  το απόγευμα της Τρίτης 23/9, Άννα Κορακάκη, η οποία επέλεξε την ημέρα της επετείου της για να μοιραστεί με το κοινό μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής της.

Koρακάκη: Εγκατέλειψε την προσπάθεια με δάκρυα στα μάτια

Η χρυσή αθλήτρια της σκοποβολής, που κρατά συνήθως χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική της ζωή, αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια πως πριν ακριβώς δύο χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.

Ασταμάτητη η Άννα Κορακάκη: Πήρε χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Αν και ο αρραβώνας τους είχε γίνει γνωστός το 2021, η είδηση του γάμου τους είχε παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

 

Ο λόγος, όπως η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν, ήταν οι αυξημένες αθλητικές της υποχρεώσεις και η συγκέντρωση στις αγωνιστικές της προετοιμασίες, κάτι που καθιστούσε δύσκολη την ενασχόληση με τη διοργάνωση ενός γάμου εκείνη την περίοδο.

Τελικά, το ζευγάρι προχώρησε σε έναν διακριτικό και ιδιωτικό γάμο, επιλέγοντας να ζήσει αυτή τη σημαντική στιγμή μακριά από κάμερες και δημοσιότητα.

Σήμερα όμως, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, η Άννα Κορακάκη ένιωσε έτοιμη να ανοίξει ένα παράθυρο στην προσωπική της ευτυχία και να μοιραστεί για πρώτη φορά φωτογραφίες από εκείνη τη μοναδική ημέρα.

Στην ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «23.9.2023. 2 years down, forever to go».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top