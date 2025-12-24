Μαρίνα Ντεμολλάϊ: Γέννησε η πρώην παίκτρια του MasterChef

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει τα τελευταίες ώρες η Μαρίνα Ντεμολλάϊ, καθώς απέκτησε το τρίτο της μωράκι.

Τη γνωρίσαμε ευρέως μέσα από τη συμμετοχή της στο MasterChef. Η μαγείρισσα ξεχώρισε όχι μόνο για τις μαγειρικές της ικανότητες, αλλά και για τον δυναμικό χαρακτήρα της.

Η Μαρίνα Ντεμολλάϊ μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση με τους followers της, ανεβάζοντας τις πρώτες φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μακροσκελές μήνυμα στο οποίο έγραψε: «22/12/2025. Και τότε, όλα ησύχασαν. Ο χρόνος στάθηκε για μια στιγμή και το φως βρήκε σώμα, η αγάπη όνομα. Η κόρη μας είναι εδώ. Ήρθε σαν απάντηση σε όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ, σαν μια ήσυχη δύναμη που μεγάλωσε την καρδιά μας χωρίς να τη ρωτήσει.



Μια νέα καρδιά άνοιξε χώρο μέσα μας και μας δίδαξε, ξανά, τι σημαίνει θαύμα. Τι σημαίνει να αγαπάς πριν καν γνωρίσεις. Καλώς ήρθες, μικρό μας κορίτσι. Σε περιμέναμε με όλη μας την ψυχή. Μια αγάπη που δεν εξηγείται, μόνο βιώνεται. Μια καρδιά που μεγάλωσε ξανά, χωρίς να μικρύνει πουθενά. Καλώς ήρθες, μικρό μας κορίτσι. Σε περιμέναμε».

Η ανάρτηση της Μαρίνας Ντεμολλάϊ