Έγκυος η Μαρίνα Ντεμολλάι από το MasterChef: Δείχνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα

Θα γίνει μαμά για τρίτη φορά

Μαρίνα Ντεμολλάι
Τη Μαρίνα Ντεμολλάι τη γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef 5, όπου δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη.

Ήταν από τις παίκτριες που συζητήθηκαν όσο λίγες: δυναμική, αυθόρμητη, με έντονη προσωπικότητα και δεν δίσταζε να πάρει θέση, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε κόντρες, παρεξηγήσεις ή σχόλια. Η παρουσία της έγινε talk of the show και το κοινό τη θυμάται μέχρι σήμερα.

Μαρίνα Ντεμολλάι: Το πρόβλημα όρασης, η μητρότητα και το MasterChef 5

Πίσω από το τηλεοπτικό προφίλ, η Μαρίνα είναι επίσης μια γυναίκα που έχει ήδη δύο παιδιά μια εργαζόμενη μητέρα που προσπαθεί καθημερινά να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στην οικογένεια, τη δουλειά και τις προσωπικές μάχες που δεν βλέπει κανείς.

Η Μαρίνα Ντεμολλάι «εισβάλλει» στο MasterChef - Το βιογραφικό της

Αυτή τη φορά, η Μαρίνα μοιράστηκε ένα νέο διαφορετικό, βαθιά προσωπικό και συναισθηματικά φορτισμένο: περιμένει το τρίτο της παιδί. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από λόγια γεμάτα αλήθεια, ευαισθησία και δύναμη.

Ανέβασε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στο Instagram δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και τη συνόδευσε με το παρακάτω κείμενο: «Ήρθε η ώρα να μοιραστώ ένα νέο που μέσα του χωράει χαρά, φόβο, ανακούφιση, δύναμη και δάκρυα που έπεσαν σιωπηλά. 

Η διαδρομή μέχρι εδώ δεν ήταν εύκολη. Υπήρξαν μέρες που το άγχος με λύγιζε, νύχτες που δεν ηρεμούσε καμία σκέψη, στιγμές που η επόμενη μέρα φαινόταν βαρύτερη απ’ όσο μπορούσα να σηκώσω. Κι όσο κι αν θα ήθελα να πω ότι όλα ήταν όμορφα, η αλήθεια είναι πως χρειάστηκε κουράγιο — πολύ περισσότερο απ’ όσο περίμενα.

Κι όμως, μέσα σε αυτή τη διαδρομή, κάτι άρχισε να φωτίζει από μέσα μου. Το παιδί που έρχεται έγινε μια πυξίδα που με τραβάει μπροστά ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές. Δεν ξεχνώ τίποτα από όσα πέρασα· κάθε αγωνία, κάθε φόβος, κάθε μικρή νίκη με έφερε εδώ. Και αυτό, από μόνο του, είναι συγκλονιστικό.

Σκέφτομαι συχνά όλες τις γυναίκες που προσπαθούν , εκείνες που δίνουν μάχες που λίγοι βλέπουν, που κρύβουν τον πόνο τους πίσω από χαμόγελα, που κάθε μήνας γίνεται ελπίδα και δοκιμασία μαζί. Η καρδιά μου πάει κοντά τους, γιατί ξέρω ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να στέκεσαι δυνατή ενώ δουλεύεις, ενώ τρέχεις, ενώ οι απαιτήσεις γύρω σου δεν σταματούν για να πάρεις μια ανάσα. Η ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και στη μητρότητα που έρχεται δεν είναι μικρό κατόρθωμα — είναι καθημερινή υπέρβαση.

Κι έτσι, με όλη αυτή τη διαδρομή μέσα μου, ανακοινώνω το νέο αυτό με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. 
Με συγκίνηση, με σεβασμό σε όσα πέρασα και με μια ελπίδα που θέλω να μοιραστώ: ότι κάθε γυναίκα που παλεύει, που αντέχει, που συνεχίζει, αξίζει να δει τη δική της μέρα να φωτίζει. Κι εύχομαι, από καρδιάς, η δική σας στιγμή να έρθει με όση δύναμη και τρυφερότητα χρειαστήκατε για να τη φτάσετε.»

 

Το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε σε παιδική ηλικία

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής της κλήθηκε να δώσει μία «μάχη» και στο τέλος να βγει νικήτρια. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι η ίδια δηλώνει  μαχήτρια της ζωής, καθώς από πολύ μικρή ηλικία έχει καταφέρει να σταθεί στα πόδια της, έπειτα από πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σε ηλικία 14 ετών κόλλησε τοξόπλασμα από μια γάτα κι έχασε την όρασή της από το αριστερό μου μάτι. Ήταν μία δύσκολη περίοδος για εκείνη, αφού τα δύο επόμενα χρόνια που ακολούθησαν βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Αυτή η κατάσταση της στέρησε την εφηβεία, αλλά και τους φίλους τους. Οι θεράποντες ιατροί της είχαν συστήσει μία ειδική διατροφή όπου δεν έπρεπε να τρώει αλάτι αλλά και ζάχαρη.

Η έφηβη τότε Μαρίνα δεν κατάφερε να ελέγξει την επιθυμία της για γλυκά και αλμυρά με αποτέλεσμα να παχύνει φτάνοντας στο σημείο να ζυγίζει 120 κιλά.

Τα επόμενα χρόνια προσπάθησε να βρει μία διέξοδο και τα κατάφερε μπαίνοντας στην  εθνική ομάδα νεανίδων στο χάντμπολ όπου και πήρε αρκετές διακρίσεις.

 

ΜΑΡΙΝΑ ΝΤΕΜΟΛΛΑΙ
 |
MASTERCHEF
