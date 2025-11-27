Leapmotor B10: Δείτε πόσο ασφαλές είναι

Επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της μάρκας, το νέο Leapmotor B10 απέσπασε την κορυφαία διάκριση στις δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP.Το αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV της μάρκας έρχεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της Leapmotor για πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας και κορυφαία υποβοήθηση της οδήγησης σε κάθε μοντέλο της, πάντα με παρονομαστή το value for money.

Στην ασφάλεια των ενηλίκων το B10 αξιολογήθηκε με 93% (37,3/40 βαθμούς), επιτυγχάνοντας μάλιστα απολύτως κορυφαία επίδοση στις πλευρικές συγκρούσεις. Η εξαιρετικά στιβαρή δομή του αμαξώματος εξασφάλισε αναλλοίωτο ζωτικό χώρο τόσο στην μετωπική όσο και την πλαγιομετωπική πρόσκρουση, με άριστη προστασία στο σώμα, τα άκρα και το κεφάλι.

Στην προστασία των παιδιών η αξιολόγηση ήταν επίσης 93% (46/49 βαθμούς), με άριστη προστασία τόσο στο μικρότερο (παιδί 6 ετών) όσο και στο μεγαλύτερο (10 ετών) ανδρείκελο. Μάλιστα, στην πλαγιομετωπική και τις πλευρικές συγκρούσεις, η επίδοση ήταν απολύτως κορυφαία, ενώ στοιχεία όπως το ISOFIX/i-Size και η ανίχνευση παιδιών στο αυτοκίνητο, είναι επιπρόσθετα ισχυρά σημεία.

Εξαιρετικά ήταν επίσης τα αποτελέσματα τόσο για την προστασία προς τους ευαίσθητους χρήστες του δρόμου, όσο και για τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Είναι ακόμα μια ηχηρή δήλωση για την δέσμευση της Leapmotor να διαθέτει στην αγορά μοντέλα ασφαλή, φιλικά προς το περιβάλλον, με απόλυτα κορυφαίο value for money. Να σημειωθεί ότι το B10 είναι το δεύτερο μοντέλο της Leapmotor που επιτυγχάνει 5 αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP, ύστερα από το μεγαλύτερο C10 που επίσης διακρίθηκε με την επίδοσή του.