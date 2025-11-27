Λειψυδρία: Πάτμος & Λέρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης- Σύσκεψη για Αττική

Στο ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων πρόκειται να τεθεί αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική. Σύμφωνα με πηγές, ενδεχόμενη γνωμοδότηση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση.Ξεκαθαρίζεται μάλιστα, ότι μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας:

μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Επισημαίνεται ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στους πολίτες, καθώς δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση με τιμή ή μέτρα περιορισμού της ζήτησης.

Π. Βαρελίδης: Δεν υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ για κήρυξη έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία στην Αττική - Υπάρχει όμως απόφαση για την Πάτμο και τη Λέρο

Δεν έχει υπάρξει απόφαση της ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) που να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας την Αττική, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας φυσικού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

Όπως διευκρίνισε, όταν και αν υπάρξει τέτοια απόφαση θα σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθούν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων αλλά δεν έχει καμία συνέπεια για τους πολίτες, ούτε τίθεται θέμα περιορισμού της κατανάλωσης ή αύξησης της τιμής του νερού. Ο κύριος Βαρελίδης ωστόσο επιβεβαίωσε ότι πράγματι υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία στα νησιά της Πάτμου και της Λέρου.