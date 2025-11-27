Λειψυδρία: Πάτμος & Λέρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης- Σύσκεψη για Αττική

Έρχονται μέτρα αλλά όχι για τους πολίτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 11:56 Ο Snik περιμένει το πρώτο του παιδί - Έγκυος η σύντροφός του
27.11.25 , 11:53 MadWalk 2025: Η παραδοσιακή εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη που συγκίνησε
27.11.25 , 11:24 Black Friday για δώρα Χριστουγέννων: Πώς να κάνεις έγκαιρα τις αγορές σου
27.11.25 , 11:15 Renault Τrafic Van E-Tech electric: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
27.11.25 , 11:11 Λειψυδρία: Πάτμος & Λέρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης- Σύσκεψη για Αττική
27.11.25 , 11:04 Le Soir: «Η Εύα Καϊλή ύποπτη για συμμετοχή στην πληρωμή διαμερίσματος»
27.11.25 , 11:03 Έλενα Ασημακοπούλου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Κώστα Τσαρτσαρή
27.11.25 , 10:59 Ήβη Αδάμου: Στη σκηνή του MadWalk με την κόρη της, Νεφέλη - Ανατολή!
27.11.25 , 10:52 Τραγωδία στο Σχιστό: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο
27.11.25 , 10:48 Η αποκάλυψη του Μπαρτζώκα για γνωστό παίκτη
27.11.25 , 10:32 Ρόδος: Η σπαρακτική μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου- «Ήρωας και αθάνατος»
27.11.25 , 10:18 Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί από τη μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστες
27.11.25 , 10:05 Leapmotor B10: Δείτε πόσο ασφαλές είναι
27.11.25 , 09:51 Σαλαμίνα: «Μαμά καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;» - To «θέατρο» της νύφης
27.11.25 , 09:39 Κατερίνα Ζαρίφη: «Κάρφωσε» το φύλο του μωρού του Αναστάσιου Ράμμου
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Έλενα Ασημακοπούλου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Κώστα Τσαρτσαρή
Ήβη Αδάμου: Στη σκηνή του MadWalk με την κόρη της, Νεφέλη - Ανατολή!
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Σαλαμίνα: «Μαμά καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;» - To «θέατρο» της νύφης
MadWalk 2025: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις στο red carpet
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Τραγωδία στο Σχιστό: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)
Λειψυδρία: Σταγόνα στον ωκεανό οι βροχές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων πρόκειται να τεθεί αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική. Σύμφωνα με πηγές, ενδεχόμενη γνωμοδότηση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση.Ξεκαθαρίζεται μάλιστα, ότι μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. 

Παπασταύρου: «Αν δε βρέξει η Αττική θα έχει νερό για τα επόμενα 4 χρόνια»

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας:

  1. μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και
  2. έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης. 

Επισημαίνεται ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στους πολίτες, καθώς δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση με τιμή ή μέτρα περιορισμού της ζήτησης.

«Εύρυτος»: Έργο - «μαμούθ» για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική

Π. Βαρελίδης: Δεν υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ για κήρυξη έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία στην Αττική - Υπάρχει όμως απόφαση για την Πάτμο και τη Λέρο

Δεν έχει υπάρξει απόφαση της ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας  και Υδάτων) που να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας την Αττική, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας φυσικού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης.

«Στα όριά του ο Μόρνος» - Συναγερμός για τη λειψυδρία στην Αττική

Όπως διευκρίνισε, όταν και αν υπάρξει τέτοια απόφαση θα σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθούν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων αλλά δεν έχει καμία συνέπεια για τους πολίτες, ούτε τίθεται θέμα περιορισμού της κατανάλωσης ή αύξησης της τιμής του νερού. Ο κύριος Βαρελίδης ωστόσο επιβεβαίωσε ότι πράγματι υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία στα νησιά της Πάτμου και της Λέρου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
 |
ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΛΕΡΟΣ
 |
ΠΑΤΜΟΣ
 |
ΝΕΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top