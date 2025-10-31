Παπασταύρου: «Αν δε βρέξει η Αττική θα έχει νερό για τα επόμενα 4 χρόνια»

Επάρκεια νερού για τα επόμενα 4 χρόνια αν δεν βρέξει έχει η Αττική, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Σ. Παπασταύρου - Βίντεο ΣΚΑΪ

Εξασφαλισμένη ως προς την επάρκεια νερού είναι η Αττική για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ακόμα κι αν δε βρέξει, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Όπως είπε ο υπουργός στον ΣΚΑΪ, έχουν ήδη δρομολογηθεί τόσο τα μακροπρόθεσμα, όσο και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα «Εύρυτος», που θα εξασφαλίσει υδατική επάρκεια για τουλάχιστον 30 χρόνια στην Αττική.

«Υπάρχει πάντα η υδρολογική εκτίμηση ότι αυτό είναι μια καμπύλη που ξαναγυρνά. Αν δεν βρέξει, η Αττική είναι διασφαλισμένη τουλάχιστον για 4 χρόνια με τα μέτρα που παίρνουμε. Τα μέτρα έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν δυο δέσμες μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες: η μια που έχει να κάνει με το μακροπρόθεσμο - το οποίο κάθε γενιά το κάνει - υπάρχουν όμως και βραχυπρόθεσμα μέτρα μέχρι το 2029, όπως στον βιοτικό Κηφισό, στη Μαυροσουβάλα, σε περιοχές που γίνονται γεωτρήσεις. Όταν ολοκληρωθούν αυτές, μας δίνουν γύρω στα 150 εκατ. κυβικά μέτρα», είπε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έως το 2021 οι ταμιευτήρες της Αττικής ήταν γεμάτοι με 1,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Από το 2022 όμως παρατηρείται σταδιακή μείωση περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων κατά 25%, στην αύξηση της εξάτμισης κατά 15% και στην ενίσχυση της κατανάλωσης κατά 6%.

Παρόλα αυτά, ο υπουργός σημείωσε ότι η κατάσταση δεν βρίσκεται σε οριακό σημείο.

«Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δηλαδή κτήμα όλων μας. Δεν σημαίνει όμως ότι το μεταχειριζόμαστε αλόγιστα. Αυτήν τη στιγμή είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η χώρα έχει απώλεια 50% του νερού, από χρήση αλόγιστη. Στο Ισραήλ και τη Σιγκαπούρη χρησιμοποιούν την ίδια σταγόνα 2-3 φορές», είπε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των τιμολογίων και αν θα υπάρξουν αυξήσεις, ο κ. Παπασταύρου παρέπεμψε στις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος τόνισε ότι «η Ελλάδα διαθέτει το φτηνότερο και ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη και αυτό θα παραμείνει έτσι».

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται από τη ρυθμιστική αρχή με βάση λογιστικά δεδομένα, εξηγώντας πως η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη καταθέσει τα σχετικά στοιχεία και αναμένεται η τελική απόφαση.

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αφαλάτωσης που έχει ήδη ανακοινωθεί για 40 νησιά, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης των τοπικών κοινωνιών. Όπως ανέφερε, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου του Εύρητου, υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο («plan B») που περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων αφαλατώσεων, διασφαλίζοντας έτσι ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκείς λύσεις για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου.