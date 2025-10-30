«Στα όριά του ο Μόρνος» - Συναγερμός για τη λειψυδρία στην Αττική

Συναγερμός έχει σημάνει σε ολόκληρη την Αττική, μιας και τα αποθέματα νερού στον Μόρνο λιγοστεύουν με ταχύτατους ρυθμούς. Πρόκειται για τη λίμνη που τροφοδοτεί ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής με την κατάσταση να έχει θορυβήσει για τα καλά την κυβέρνηση που προχωρά στη λήψη μέτρων.

Οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με πέρυσι (285.021.000 m³ στις 23/10/2024). Εκτός αυτού, όπως δημοσιεύει το meteo.gr, η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί κατά 8,3 τετραγωνικά μέτρα συγκριτικά με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024.

Με τους επιστήμονες να αναφέρονται στο 2025 ως μία από τις πιο ξηρές χρονιές στην ιστορία, η ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι είναι δικαιολογημένη. «Τόσο οι δορυφορικές αποτυπώσεις όσο και οι μετρήσεις των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Οι βροχοπτώσεις φέτος είναι σε επίπεδα από τα χαμηλότερα των τελευταίων δέκα ετών», υπογραμμίζει ο κ. Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, στη λίμνη Μόρνου, αναδύθηκε ξανά λόγω της λειψυδρίας / Eurokinissi (Αντώνης Νικολόπουλος)

Λειψυδρία: Το σχέδιο «Εύρυτος» για τη θωράκιση της Αττικής

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Έργα ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επτά άξονες, δρομολογούνται προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τη διαχείριση του νερού έτσι ώστε η χώρα να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της λειψυδρίας. Αυτό ανακοινώθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΕΥΔΑΠ για τα 100 χρόνια λειτουργίας της. Όπως ξεκαθαρίστηκε, το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό ενώ θα παραμείνει το ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη.

Όπως ανακοίνωσε ο ΥΠΕΝ, το μεγάλο έργο είναι ο «Εύρυτος»: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

«Το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω] και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029 - σε περίπου 4 έτη από σήμερα - και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα», είπε ο κ. Παπασταύρου στην εκδήλωση.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής: Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παπασταύρου:, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα: (α) Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και (β) τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Μητσοτάκης: «Το νερό θα παραμείνει επαρκές, ποιοτικό και φθηνό»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση της ΕΥΔΑΠ / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

«Αναλογιζόμαστε το μεγάλο το βάρος της ευθύνης, όταν ηγέτες προηγούμενων περιόδων έλαβαν σημαντικές αποφάσεις, ώστε το νερό να παραμείνει επαρκές, ποιοτικό και φθηνό. Είναι μεγάλη η σημασία των αποφάσεων που παρουσιάστηκαν σήμερα για τα επόμενα χρόνια αυτής της εταιρείας, που ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να αλλάξει. Υπενθυμίζω ότι το 2016 οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ κατέληξαν στο Υπερταμείο και με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στο Ελληνικό Δημόσιο, όπου και θα παραμείνουν», είπε Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και υπογράμμισε: «Η Αττική αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα ως προς την υδροδότηση της, εάν δεν πάρει δραστικά μέτρα. Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική και εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο. Η μεταφορά με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια – που την καθιστά και φθηνότερη – μεταφορά νερού από τη λίμνη των Κρεμαστών προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου, ώστε να διασφαλίσουμε πως η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ύδρευσης για τα επόμενα 30 χρόνια είναι το επόμενο πολύ μεγάλό έργο».

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα «η δέσμευση της κυβέρνησής μας αφορά στην προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού, αφορά επίσης στην κατηγορηματική δέσμευση ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσια εταιρεία, καθώς και ότι οι επενδύσεις της θα διερευνήσουν όλες τις πηγές χρηματοδότησης για να εξακολουθήσουμε να έχουμε το ποιοτικότερο και το φθηνότερο νερό».