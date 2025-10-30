Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού λόγω λειψυδρίας

Η πρώτη μεγάλη κρίση για το νερό μετά το 1993

Οικονομια
Ο εφιάλτης της λειψυδρίας επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες. Για να μην πούμε το νερό… νεράκι, το υπουργείο Περιβάλλοντος και η ΕΥΔΑΠ προχωρούν σε ένα φιλόδοξο σχέδιο‑μαμούθ, που περιλαμβάνει εκτροπές ποταμών, γεωτρήσεις και μονάδες αφαλάτωσης.

«Στα όριά του ο Μόρνος» - Συναγερμός για τη λειψυδρία στην Αττική

Ωστόσο, για να βγει ο «λογαριασμός» των έργων, θα πρέπει να αυξηθούν οι λογαριασμοί νερού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των αυξήσεων θα ξεκαθαριστεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Οι ταμιευτήρες της Αττικής «στεγνώνουν», καθώς κάθε χρόνο μειώνονται κατά 250 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα νερού. Για να αποφευχθεί η κρίση, θα απαιτηθούν έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Η μείωση των αποθεμάτων νερού

Ο «Εύρυτος» η λύση για το μέλλον

Το μεγάλο στοίχημα για να μην «στεγνώσει» το λεκανοπέδιο είναι το έργο «Εύρυτος», που περιλαμβάνει την εκτροπή δύο ποταμών της Ευρυτανίας για την ενίσχυση του Μόρνου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, δηλώνει ότι το έργο θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Η ολοκλήρωση του «Εύρυτου» υπολογίζεται στο πρώτο εξάμηνο του 2029.

Άμεσα μέτρα: Γεωτρήσεις και αφαλατώσεις

Για την άμεση θωράκιση της Αττικής προβλέπεται η ενεργοποίηση γεωτρήσεων στη Μαυροσουβάλα Αττικής και στα Ούγγρα Βοιωτίας, καθώς και η αξιοποίηση του Βοιωτικού Κηφισού. Παράλληλα, είναι έτοιμο το πλάνο για νέες μονάδες αφαλάτωσης στη Θίσβη, τη Νέα Πέραμο και το Λαύριο.

Τα άμεσα μέτρα για τη λειψυδρία

Κρίση στα νησιά

Από το περασμένο καλοκαίρι, πολλά νησιά βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω έλλειψης νερού. Δρομολογούνται έργα ύψους περίπου 140 εκατ. ευρώ, ενώ οι αυξημένες τουριστικές ροές αποτελούν σημαντικό «αγκάθι».

Συναγερμός για τη λειψυδρία στον Πόρο - Η ανάρτηση του δημάρχου

Αντιδράσεις

Η ανακοίνωση των αυξήσεων στα τιμολόγια νερού προκαλεί αντιδράσεις από πολίτες και φορείς. Η ΕΥΔΑΠ έχει στείλει αναλυτικά κοστολογικά στοιχεία στη Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων και περιμένει την έγκριση για το ύψος των αυξήσεων.
 

