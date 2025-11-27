Κατασχέθηκαν 480 πλαστοί πίνακες ζωγραφικής: Χειροπέδες σε γνωστό δικηγόρο

Κατηγορείται ότι εξαπάτησε λογιστή

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: astynomia.gr
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 480 πλαστοί πίνακες γνωστών ζωγράφων / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην πώληση πλαστών πινάκων ζωγραφικής και ψεύτικων ράβδων χρυσού, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους αγοραστές. Η συμμορία φέρεται να παρουσίαζε τα αντικείμενα ως αυθεντικά και υψηλής αξίας, χρησιμοποιώντας πλαστά πιστοποιητικά και τεχνικές εξαπάτησης που ενίσχυαν την αξιοπιστία των προϊόντων.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 42 και 57 ετών. Ο 57χρονος, ο οποίος είναι δικηγόρος, φαίνεται πως αξιοποιούσε την επαγγελματική του ιδιότητα για να προσδίδει κύρος στις παράνομες συναλλαγές και να πείθει πιθανά θύματα ότι οι αγορές ήταν ασφαλείς και νόμιμες. Θύμα του ένας λογιστής. 

Κακουργηματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για τους πλαστούς πίνακες

Πιο αναλυτικά, το θύμα, ιδιοκτήτης μεγάλου λογιστικού γραφείου, κατήγγειλε ότι έδωσε στον δικηγόρο το ποσό των 300.000 ευρώ για να πάρει ράβδους χρυσού. Όταν κατάλαβε ότι οι ράβδοι χρυσού ήταν ψεύτικες, επικοινώνησε μαζί τους κι εκείνοι φάνηκαν διατεθειμένοι αντί αυτών να του δώσουν πίνακες γνωστών ζωγράφων. Ο λογιστής βρήκε ότι και οι πίνακες δεν ήταν αυθεντικοί και προχώρησε σε καταγγελία. 

Μεταξύ των πλαστών πινάκων και έργα τέχνης του Κωνσταντίνου Παρθένη, που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι πίνακες

Κύκλωμα με πλαστούς πίνακες: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ 

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου 2025, 2 ημεδαποί, ηλικίας 42 και 57 ετών, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο 57χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Θρίλερ με πίνακες 50 εκατ.: Η συμμορία των 9 & η θυρίδα στη Φρανκφούρτη

Πλαστοί πίνακες ζωγραφική

Ειδικότερα, σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 481 έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,
  • 2 έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,
  • 4 πιστόλια και -6- γεμιστήρες,
  • 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,
  • 5 θήκες πιστολιών,
  • 2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί για κατοχή πλαστών έργων τέχνης στην Αττική

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πλαστοί πίνακες ζωγραφικής

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

