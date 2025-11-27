MadWalk 2025: Με παραδοσιακό look στη σκηνή ο Γιώργος Μαζωνάκης

Το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, τα φώτα ήταν στραμμένα στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, όπου πραγματοποιήθηκε το MadWalk 2025 και το star.gr ήταν εκεί.

Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε πως η φετινή διοργάνωση θα συνδυάσει παράδοση, δημιουργικότητα και δυνατές στιγμές πάνω στη σκηνή.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της βραδιάς ήταν αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μια ιδιαίτερη εκδοχή της «Θαλασσογραφίας» του Διονύση Σαββόπουλου. Η performance αποτέλεσε συγκινητικό φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό που έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου.

Τα μοντέλα που συμμετείχαν στην εμφάνιση φορούσαν παραδοσιακές φορεσιές, περπατώντας στην πασαρέλα και προσθέτοντας ένα ελληνικό, αυθεντικό στοιχείο στην παράσταση.

Η σκηνοθεσία και τα κοστούμια είχαν σχεδιαστεί, ώστε να δένουν την παραδοσιακή αισθητική με τον pop–fashion χαρακτήρα του MadWalk, δημιουργώντας ένα μοναδικό μείγμα παράδοσης και σύγχρονου στυλ.

Το κοινό αποθέωσε την εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη, με ενθουσιώδη χειροκροτήματα και συγκινημένα βλέμματα, καθώς η στιγμή κατάφερε να ενώσει μουσική, μόδα και ελληνική παράδοση σε μία δυνατή σκηνική εμπειρία.

Η εντυπωσιακή έναρξη Σάκη Ρουβά - Βίκυς Καγιά

Η βραδιά του MadWalk 2025 ξεκίνησε με ένα εκρηκτικό act που συνέδεσε άρρηκτα μουσική, μόδα και performance.

Όπως κατέγραψε το star.gr, o Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά ανέλαβαν να ανοίξουν το show, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο για μια βραδιά γεμάτη δημιουργικότητα, στιλ και μοναδικές σκηνικές στιγμές.

Εντυπωσιακή έναρξη με Σάκη Ρουβά και Βίκυ Καγιά

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, ήταν φανερό πως το opening δεν θα ήταν μια συνηθισμένη παρουσίαση.

Ο Σάκης Ρουβάς εντυπωσίασε με την έντονη σκηνική του ενέργεια και την επαγγελματική του αφοσίωση, ενώ η Βίκυ Καγιά πρόσθεσε κομψότητα και δυναμισμό, μετατρέποντας την εμφάνισή τους σε ένα mini θεατρικό δρώμενο.

Το κοινό παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα, καθώς κάθε κίνηση και κάθε λεπτομέρεια από την παραγωγή φαινόταν προσεκτικά μελετημένη, δημιουργώντας μια αίσθηση πολυδιάστατης τέχνης πάνω στη σκηνή.