Le Soir: «Η Εύα Καϊλή ύποπτη για συμμετοχή στην πληρωμή διαμερίσματος»

Στο Qatargate επανέρχεται η βελγική εφημερίδα Le Soir με δημοσίευμα που έχει τίτλο «Η Εύα Καϊλή ύποπτη για συμμετοχή στην πληρωμή μετρητών σε διαμέρισμα».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε το δικαστήριο, η πρώην ευρωβουλευτής ήταν παρούσα όταν προσφέρθηκε δωροδοκία για την αγορά του διαμερίσματος, στο οποίο επρόκειτο να ζήσει με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Η εισαγγελία θεωρεί αυτό ως ισχυρή ένδειξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται στη σημερινή κατάσταση του ζευγαριού.

«Το ζευγάρι αγωνίζεται αδιάκοπα, τόσο στο δικαστικό όσο και στο δημοσιογραφικό μέτωπο, για να διακηρύξει την αθωότητά του. Από τη μία πλευρά, ο Francesco Giorgi, πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός των ευρωβουλευτών Antonio Panzeri και Andrea Cozzolino – και οι δύο κατηγορούμενοι στο σκάνδαλο Qatargate – μετά από συνεργασία αρκετών μηνών με τους ανακριτές, αν και πάντα αθώωνε τη σύζυγό του, άλλαξε στάση το 2023 και σήμερα ισχυρίζεται ότι οι ομολογίες του ελήφθησαν υπό πίεση.

Από την άλλη, η Εύα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ελλάδα, πάντα διακήρυσσε την αθωότητά της για τις κατηγορίες διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τις οποίες είναι ύποπτη, παρά το βουνό μετρητών που βρέθηκε στην κατοχή της στις 9 Δεκεμβρίου 2022 και τις αποδείξεις για την έντονη δραστηριότητά της ως λομπίστρια υπέρ του Εμιράτου του Κατάρ», αναφέρει χαρακτηριστικά η βελγική εφημερίδα.

Η εφημερίδα παραθέτει τα στοιχεία που συνέλεξε από τα τελικά συμπεράσματα της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας πριν από την ακρόαση της υπόθεσης της και του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζόρτζι τον Δεκέμβριο.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον του τμήματος απαγγελίας κατηγοριών των Βρυξελλών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση της νομιμότητας της δικαστικής έρευνας. Στο νομικό μέτωπο, οι δικηγόροι των δύο κατηγορουμένων αμφισβήτησαν τις έρευνες της ομοσπονδιακής εισαγγελίας και των διαδοχικών ανακριτών σε διάφορα σημεία με στόχο την ανατροπή όλων ή μέρους των ανακριτικών διαδικασιών.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι, ανάμεσα στις 73 σελίδες των συμπερασμάτων από την Εισαγγελία, κρύβεται μια βόμβα για την υπεράσπιση της Εύας Καϊλή. Η Καϊλή έχει επανειλημμένα εξηγήσει την παρουσία σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι της στις Βρυξέλλες με δύο δικαιολογίες: πρώτον, ένα μέρος αυτών μπορεί να ανήκε στον σύντροφό της, και εναπόκειται σε αυτόν να το εξηγήσει.

Το πιο σημαντικό, όμως, σύμφωνα με την εκδοχή των γεγονότων που εκφράζει η ίδια, ο Αντόνιο Παντσέρι, πρώην βοηθός του ιταλικού κοινοβουλίου των ευρωβουλευτών, χρησιμοποίησε το διαμέρισμά της για να κρύψει ορισμένα από τα δικά του κρυφά χρήματα, καθώς ο πρώην προϊστάμενος του Τζόρτζι δεν απολάμβανε πλέον βουλευτική ασυλία μετά το 2019, όταν απολύθηκε από το αξίωμά του. Σε αντίθεση με την Εύα Καϊλή, η οποία προστατευόταν από πιθανή έρευνα λόγω αυτής της ασυλίας.

Στα συμπεράσματα καταγράφεται επίσης η μαρτυρία της πωλήτριας του εν θέματι διαμερίσματος: «Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να παρέδωσαν 100.000 ευρώ σε μετρητά στην πωλήτρια, η οποία παραδέχτηκε αυτά τα γεγονότα». «Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης της, η πωλήτρια διευκρίνισε ότι τόσο ο κατηγορούμενος Τζόρτζι όσο και η κατηγορούμενη Καϊλή ήταν παρόντες».

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η μαρτυρία της πωλήτριας αποδυναμώνει τη θέση της Καϊλή. Ακόμη και αν τα μετρητά δεν της ανήκαν, η ευρωβουλευτής θα μπορούσε να υποθέσει ότι ήταν αμφίβολης προέλευσης και, χρησιμοποιώντας τα για την αγορά ακινήτων, θα μπορούσε να είχε διαπράξει ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με την υπόθεση της εισαγγελίας.

Ο Σβεν Μαρί, ένας από τους δύο δικηγόρους της Καϊλή απάντησε στις ερωτήσεις της Le Soir με ένα email, του οποίου το νόημα μας διέφυγε γράφει το δημοσίευμα: «Διασκεδάστε λίγο ακόμα... και πάνω απ' όλα, απολαύστε το». Ο Πιερ Μονβίλ, που εκπροσωπεί τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, δεν απάντησε.