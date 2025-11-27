Black Friday για δώρα Χριστουγέννων: Πώς να κάνεις έγκαιρα τις αγορές σου

Πώς να εντοπίσετε τις πραγματικές ευκαιρίες

27.11.25 , 11:24
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Οικονομια
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Αντίστροφη μέτρηση για την Black Friday - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές / Bίντεο: ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από τη μεγαλύτερη εμπορική μέρα του χρόνου, την Black Friday, όπου κάθε καταναλωτής θα έχει την ευκαιρία να επενδύσει μέσω των αγορών του σε προϊόντα που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητά του και θα κανουν εκείνον και τους αγαπημένους του χαρούμενους.

Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις

Λόγω των μεγάλων εκπτώσεων, η Black Friday είναι μία πολύ ωραία ευκαιρία να πάρετε δώρα για εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας. Εάν είστε φαν των online αγορών, μόλις με ελάχιστα κλικ μπορείτε να εντοπίσετε τις κατάλληλες και πραγματικές ευκαιρίες και να επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές. Εάν πάλι προτιμάτε να τριγυρνάτε στα μαγαζιά και να βλέπετε από κοντά τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, κινηθείτε έξυπνα και οργανωμένα, ώστε να μη βρεθείτε με περιττά πράγματα στην τσάντα σας και, περαιτέρω... με λιγότερα χρήματα απ' ό,τι υπολογίζατε στο λογαριασμό σας.

Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν τη μεγάλη εμπορική μέρα της black Friday. Μία πολύ ωραία ευκαιρία να πάρετε δώρα για εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας

Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν τη μεγάλη εμπορική μέρα της black Friday. Μία πολύ ωραία ευκαιρία να πάρετε δώρα για εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Παρακάτω σας παραθέτουμε κάποιες συμβουλές για το πώς να αξιοποιήσετε την Black Friday για να συμπεριλάβετε στις αγορές σας και δώρα χριστουγέννων για τους αγαπημένους σας.

Black Friday: Οδηγός για έξυπνες αγορές

  • Ορίστε ένα ανώτατο ποσό αγορών και σεβαστείτε το. Το πρώτο βήμα για τις χριστουγεννιάτικες αγορές σας την Black Friday, είναι να ορίσετε ένα budget που θα επενδύσετε σε δώρα και να προσπαθήσετε να μείνετε σε αυτό, ώστε να μη βρεθείτε εκτός προϋπολογισμού τις γιορτές. Γενικότερα, μία καλή ιδέα είναι να σκεφτείτε και σημειώστε κάπου πόσα χρήματα θέλετε να ξοδέψετε για κάθε άτομο
  • Κάντε μια λίστα για τις χριστουγεννιάτικες αγορές σας. Σημειώστε τα δώρα που έχετε αποφασίσει ότι αντιπροσωπεύουν κάθε άτομο της λίστας σας. Τι προτιμούν; Βιβλία, παπλώματα ή είδη σπιτιού; Γράψτε αναλυτικά τι θα επιθυμούσατε να δωρίσετε στον καθένα και έχετε πάντα αυτή τη λίστα στο πορτοφόλι ή στο κινητό σας όταν βγαίνετε για ψώνια 

Black Friday: Ευκαιρία για fashion αγορές - Πώς να αποφύγετε τις... παγίδες

Δείτε πώς να αξιοποιήσετε την Black Friday για να συμπεριλάβετε στις αγορές σας και δώρα χριστουγέννων για τους αγαπημένους σας

Δείτε πώς να αξιοποιήσετε την Black Friday για να συμπεριλάβετε στις αγορές σας και δώρα χριστουγέννων για τους αγαπημένους σας / Φωτογραφία: Unsplash.com
  • Ξεκινήστε από σήμερα να αναζητάτε τα δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η Black Friday είναι μια καλή μέρα για να αγοράσετε την πλειονότητα των δώρων σας, αφού θα βρείτε συμφέρουσες προσφορές σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Μην ξεχνάτε ότι, το να αγοράσετε έγκαιρα τα δώρα σας, σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων και ευκαιρίες.
  • Προσπαθήστε να μην περιμένετε έως την τελευταία στιγμή για να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας. Σίγουρα πολλά από τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν θα έχουν εξαντληθεί, ή εάν αποφασίσετε να βγείτε στην αγορά την τελευταία στιγμή να προβείτε σε επιπόλαιες κινήσεις, που θα σας... κοστίσουν περισσότερο
  • Εάν προτιμάτε να κάνετε τις αγορές σας από το σαλόνι του σπιτιού σας, καθίστε αναπαυτικά και πάρτε τον χρόνο σας να αναζητήσετε όσα αντικείμενα σας ενδιαφέρουν να δωρίσετε. Εάν πάλι σας αρέσει να ψωνίζετε από φυσικά καταστήματα, κάντε το πλάνο σας όσον αφορά ποια καταστήματα θα επισκεφτείτε και προτιμήστε μία καθημερινή αντί του σαββατοκύριακου για να βγείτε για τα ψώνια σας.

Τι αξίζει να αγοράστε την Black Friday

Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα προσφορών, αλλά μια ευκαιρία να επενδύσετε τα χρήματά σας σε έξυπνες αγορές, αποκτώντας όσα χρειάζεστε, δίχως να ξοδέψετε μια περιουσία.

Δείτε παρακάτω, τι αξίζει περισσότερο να ψωνίσετε την Black Friday, και καλές αγορές!

  • Λευκά είδη υπνοδωματίου: Παπλώματα, κουβέρτες, σεντόνια κ.ά., για ανανέωση της κρεβατοκάμαρας και αναπαυτικό ύπνο
  • Είδη σαλονιού: Ριχτάρια καναπέ, διακοσμητικά μαξιλάρια, κουρτίνες κ.λπ., για τη δημιουργία cozy ατμόσφαιρας και χαλαρών vibes
  • Είδη διακόσμησης σπιτιού: Κάδρα τοίχου, διακοσμητικά δαπέδου, κορνίζες, καθρέπτες, βάζα, κεριά κ.ά., για πινελιές προσωπικότητας στον χώρο.
  • Ηλεκτρικές συσκευές: Πλυντήρια, ψυγεία, φούρνοι κ.ά., για λειτουργική αναβάθμιση
  • Προϊόντα τεχνολογίας: Υπολογιστές, οθόνες, περιφερειακά (ποντίκια, πληκτρολόγια), τηλεοράσεις κ.λπ., για αναβάθμιση της ψυχαγωγίας ή του επαγγελματικού σας setup
  • Χριστουγεννιάτικα είδη και δώρα: Χριστουγεννιάτικα τραπεζομάντηλα, πετσέτες, μαξιλάρια, λαμπάκια, στολίδια και διακοσμητικά, για έγκαιρη και οικονομική προετοιμασία για τις γιορτές που πλησιάζουν!
