Black Friday: Ευκαιρία για fashion αγορές - Πώς να αποφύγετε τις... παγίδες

Η Black Friday είναι η μέρα όπου το online shopping πρωταγωνιστεί, αναζητώντας τις πιο συμφέρουσες προσφορές, για να αποκτήσουμε τα fashion items που ονειρευόμασταν, στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Πώς θα επενδύσετε έξυπνα στην ανανέωση της γκαρνταρόμπα σας, δίχως να πέσετε σε «παγίδες», αποφεύγοντας τις «ψεύτικες» εκπτώσεις; Με σκοπό να διασφαλίσετε την επένδυση στο προσωπικό σας στιλ με ρούχα και αξεσουάρ που είναι must have, προσπαθήστε να υιοθετήσετε τη νοοτροπία της έξυπνης fashionista, αποφεύγοντας, δηλαδή, τις παρορμητικές αγορές, σεβόμενες πάντα το διαθέσιμο budget σας, προτού κάνετε το «κλικ» για την ολοκλήρωση της αγοράς.

Η Black Friday είναι η μέρα όπου το online shopping πρωταγωνιστεί, αναζητώντας τις πιο συμφέρουσες προσφορές, για να αποκτήσουμε αγαπημένα fashion κομμάτια / Φωτογραφία: Unsplash.com

Black Friday: Οδηγός αγορών της έξυπνης fashionista

Η μόδα την περίοδο της Black Friday απαιτεί προσεκτικές κινήσεις και εγρήγορση, ώστε να βγείτε απόλυτα κερδισμένες από τα online ή φυσικά ψώνια σας.

Δείτε παρακάτω σημαντικές συμβουλές που ακολουθεί μία έξυπνη fashionista όταν κάνει τις αγορές της την Black Friday.

Δείξτε προσοχή στα ηλεκτρονικά καταστήματα που σκρολάρετεε στο διαδίκτυο. Πρέπει να είστε απόλυτα σίγουρες ότι πρόκειται για τα official e-shops των brands που εμπιστεύεστε. Η επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του ιστότοπου είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για ασφαλείς αγορές Υπάρχει στη λίστα σας αυτό το fashion item ; Μην μπαίνετε στη διαδικασία των παρορμητικών αγορών, εάν έχετε βάλει ως στόχο τις σωστές αγορές. Αυτό προϋποθέτει να έχετε κάνει εκκαθάριση στην γκαρνταρόμπα σας και να έχετε δημιουργήσει μία λίστα με όσα ρούχα και αξεσουάρ σας λείπουν και αξίζει να αγοράσετε

; Μην μπαίνετε στη διαδικασία των παρορμητικών αγορών, εάν έχετε βάλει ως στόχο τις σωστές αγορές. Αυτό προϋποθέτει να έχετε κάνει εκκαθάριση στην γκαρνταρόμπα σας και να έχετε δημιουργήσει μία λίστα με όσα ρούχα και αξεσουάρ σας λείπουν και αξίζει να αγοράσετε «Θα το αγόραζα εάν δεν είχε έκπτωση»; Μία ερώτηση που πρέπει να κάνετε στονε αυτό σας κάθε φορά που συναντάτε μία πολύ συμφέρουσα προσφορά στο διαδίκτυο. Οι αλλαγές στις τιμές και η διάθεση ανανέωσης που έχετε ίσως σας οδηγήσουν σε λανθασμένες και συχνά άσκοπες αγορές. Πάρτε μία ανάσα και σκεφτείτε λογικά: Θα το προσθέτατε στη συλλογή σας εάν δεν είχε έκπτωση;

Η μόδα την περίοδο της Black Friday απαιτεί προσεκτικές κινήσεις και εγρήγορση, ώστε να βγείτε απόλυτα κερδισμένες από τα online ή φυσικά ψώνια σας / Φωτογραφία: Unsplash.com

; Επικεντρωθείτε σε ρούχα που σας κάνουν τώρα και όχι όταν «θα χάσετε ένα, δύο κιλά». Μείνετε μακριά από τέτοιου είδους αγορές και αποκτήστε εκείνα που αναδεικνύουν και ταιριάζουν στο σώμα σας τώρα «Συμφέρει όντως αυτή η προσφορά» ; Προτού αποφασίσετε να ολοκληρώσετε μία online ή φυσική αγορά, παρατηρήστε πιο προσεκτικά την έκπτωση που έχει το εν λόγω fashion item. Δώστε βάση στη λεπτομέρεια, μείνετε ψύχραιμες και επιβεβαιώστε ότι όντως πρόκειται για μία όντως καλή ευκαιρία

. Πολλά brands έχουν ως στόχο να σας ενθαρρύνουν να γεμίσετε το καλάθι σας με πολλά οικονομικά κομμάτια. Ενώ ένα fashion item με έκπτωση φαίνεται ακαταμάχητο, είναι πολύ πιθανό η ποιότητά του να είναι τόσο χαμηλή που να μη διαρκέσει ούτε μια σεζόν. Η Black Friday είναι η ιδανική στιγμή να επενδύσετε σε διαχρονικά κομμάτια υψηλότερης ποιότητας, οπότε είναι καλύτερο να αγοράσετε, για παράδειγμα, ένα πουλόβερ από κασμίρι που θα βρείτε σε έκπτωση, παρά τέσσερα πολύ οικονομικά μπλουζάκια «Ξεφεύγω από το budget μου»; Βάλτε ένα «ταβάνι» στο ποσό που θέλετε να ξοδέψετε την Black Friday και σεβαστείτε το. Αφού έχετε δημιουργήσει τη λίστα με όσα προϊόντα θέλετε να αποκτήσετε, προσπαθήστε να μοιράσετε έξυπνα τα χρήματά σας, με στόχο να αποκτήσετε όλα τα fashion κομμάτια που επιθυμείτε.

Συμπερασματικά, η Black Friday είναι η ιδανική ευκαιρία για να δημιουργήσετε μία ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα με διαχρονικά και ποιοτικά fashion items. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις φευγαλέες τάσειςκαι επικεντρωθείτε στα βασικά: ένα ζευγάρι μπότες, ένα κλασικό παλτό, ένα τζιν παντελόνι στην τέλεια γραμμή για τη σιλουέτα σας.

Μην ξεχνάτε ότι τα "staple pieces" θα σας προσφέρουν αξία για πολύ περισσότερο διάστημα, σε σύγκριση με μια παροδική τάση που θα ξεχαστεί την επόμενη σεζόν.