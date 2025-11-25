Price history: Το πολύτιμο εργαλείο των καταναλωτών για την Black Friday!

Πώς να ξεχωρίσετε τις πραγματικές συμφέρουσες προσφορές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 12:01 Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
25.11.25 , 11:48 Τραβούν χειρόφρενο τα ταξί στην Αθήνα για 48 ώρες - Γιατί απεργούν
25.11.25 , 11:27 Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία Adel – Πότε θα «χτυπήσει» και πού
25.11.25 , 11:24 Κινηματογραφικό υπερθέαμα στα κανάλια Novacinema με τέσσερις ταινίες
25.11.25 , 10:59 Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δεν πληρώθηκαν και για ποιο λόγο
25.11.25 , 10:40 Κατερίνα Καινούργιου: Βούρκωσε ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής
25.11.25 , 10:31 Ρέβη - Σκουλούδης: Το φύλο του μωρού και οι λιγούρες
25.11.25 , 10:29 Κλείνει μεταγραφή 3 εκατομμυρίων ο Ολυμπιακός
25.11.25 , 10:18 Κουτσελίνη: «Αρχισυντάκτρια κατέγραφε τον παρουσιαστή για τους ανωτέρους»
25.11.25 , 10:18 Δυσκοιλιότητα: Ποιες τροφές να προτιμάτε, ποιες να αποφεύγετε
25.11.25 , 10:07 Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης - Ομολόγησε η νύφη της
25.11.25 , 09:51 «Το λιγουρεύεσαι;»: Το story του Τσίπρα και τι απαντούν οι πρώην σύντροφοι
25.11.25 , 09:27 Εγκαυματίας από το Μάτι για βιβλίο Τσίπρα: «Είναι προτιμότερο να σιωπάς...»
25.11.25 , 09:10 Price history: Το πολύτιμο εργαλείο των καταναλωτών για την Black Friday!
25.11.25 , 09:08 Μπισμπίκης: Οι γονείς του & η Βανδή στην πρεμιέρα της «Σπασμένης Φλέβας»
Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης - Ομολόγησε η νύφη της
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Ρία Ελληνίδου: Στο λαμπερό opening του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη μαμά της
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δεν πληρώθηκαν και για ποιο λόγο
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Κατερίνα Καινούργιου: Βούρκωσε ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής
Δύσκολες ώρες για τον Αντύπα: «Κουράστηκες… σε καταλαβαίνω, φίλε μου»
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Μπισμπίκης: Οι γονείς του & η Βανδή στην πρεμιέρα της «Σπασμένης Φλέβας»
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Black Friday: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές / Bίντεο: Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πώς θα αποφύγετε τις παραπλανητικές εκπτώσεις της Black FridayΥπάρχει ένα εργαλείο-κλειδί, το λεγόμενο price history, το οποίο θα σας «λύσει» τα χέρια και θα σας αποκαλύψει τις πραγματικά συμφέρουσες προσφορές!

Black Friday: Από τις ουρές στην απόλυτη ψηφιακή εμπειρία αγοράς

Η Black Friday έχει καθιερωθεί πλέον ως η μέρα για τις πιο συμφέρουσες online αγορές. Παρόλα αυτά, όμως, είναι σημαντικό να έχετε τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε τις πραγματικές εκπτώσεις, από τις υποτιθέμενες «ανεπανάληπτες ευκαιρίες» που ίσως δείτε να διαφημίζουν διάφορα διαδικτυακά καταστήματα.

Πώς θα αποφύγετε τις παραπλανητικές εκπτώσεις της Black Friday; Υπάρχει ένα εργαλείο-κλειδί, το λεγόμενο price history, το οποίο θα σας «λύσει» τα χέρια!

Πώς θα αποφύγετε τις παραπλανητικές εκπτώσεις της Black Friday; Υπάρχει ένα εργαλείο-κλειδί, το λεγόμενο price history, το οποίο θα σας «λύσει» τα χέρια! / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πώς θα το πετύχετε αυτό; Μα με το πιο χρήσιμο εργαλείο-κλειδί που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε καταναλωτής, με σκοπό να ανακαλύψει εάν όντως αυτές οι προσφορές είναι τόσο γενναιόδωρες όσο παρουσιάζονται: Το price history.

Γι’ αυτό, προτού γεμίσετε το καλάθι σας και πατήσετε «ολοκλήρωση αγοράς», θυμηθείτε να αναζητήσετε το ιστορικό εξέλιξης της τιμής του εκάστοτε προϊόντος.

Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις

Black Friday: Τι είναι το price history - πώς το χρησιμοποιείτε

Το price history αποκαλύπτει πώς κινήθηκε η τιμή ενός προϊόντος μέσα στον χρόνο. Με τη χρήση αυτού, μπορείτε να εντοπίσετε τα παρακάτω: 

  • Τεχνητές αυξήσεις πριν από τις εκπτώσεις: Αν κάποιο κατάστημα «φουσκώσει» την τιμή λίγο πριν τη Black Friday για να την εμφανίσει ως μεγάλη μείωση, το γράφημα θα το αποκαλύψει.
  • Πραγματικές προσφορές: Αν όντως υπάρχει μίωση τιμής, η σύγκριση με προηγούμενες τιμές το αποδεικνύει άμεσα.

Το price history, είναι, ουσιαστικά, ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να ξεχωρίσετε μία πραγματική από μία μη ευκαιρία στις online αγορές σας.

Στην Ελλάδα, μεγάλα marketplaces παρέχουν ενσωματωμένη παρακολούθηση και ιστορικό τιμών, price alerts και άλλα χρήσιμα εργαλεία.

Έτσι, μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο εάν για παράδειγμα μια τηλεόραση, ένα laptop ή οποιοδήποτε gadget βρίσκεται όντως σε προσφορά ή απλώς έχει «ξαναγυρίσει» στην τιμή που είχε πριν.

Το price history, είναι, ουσιαστικά, ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να ξεχωρίσετε μία πραγματική από μία μη ευκαιρία στις online αγορές σας.

Το price history, είναι, ουσιαστικά, ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να ξεχωρίσετε μία πραγματική από μία μη ευκαιρία στις online αγορές σας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Black Friday και ChatGPT: Οι προσωπικοί «σύμβουλοι» αγορών

Έξυπνα chatbots, όπως το ChatGPT ή το Gemini, μπορούν να λειτουργήσουν ως προσωπικοί σύμβουλοι αγορών.

Έχουν τη δυνατότητα να:

  • Να συγκρίνουν τιμές
  • Να εντοπίζουν υπερβολικές ή ψεύτικες εκπτώσεις
  • Να φιλτράρουν επιλογές με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν χρήσιμους συγκριτικούς πίνακες με:

  • τελική τιμή (μαζί με μεταφορικά)
  • εγγύηση
  • πολιτική επιστροφών
  • έλεγχο για «φουσκωμένες» αρχικές τιμές.

Το μυστικό είναι να κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, για παράδειγμα: «Αναζητώ ένα pc έως 800€, με καλή αυτονομία και ιστορικό πραγματικών εκπτώσεων».

Κάντε έξυπνα και γρήγορα τις πιο συμφέρουσες αγορές, με τα παραπάνω χρήσιμα tips και θα βγείτε σίγουρα κερδισμένοι!

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BLACK FRIDAY
 |
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
 |
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 |
ONLINE ΑΓΟΡΕΣ
 |
ΑΓΟΡΕΣ
 |
PRICE HISTORY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top