Black Friday: Από τις ουρές στην απόλυτη ψηφιακή εμπειρία αγοράς

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία «στροφή» των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές, μεταφέροντας έτσι την Black Friday σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα, δίχως τις εικόνες των ατελείωτων ουρών στα φυσικά καταστήματα, ένα από τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης δεκαετίας.

Πλέον, ο καταναλωτής επιδιώκει την ψηφιακή εμπειρία προσφορών, όπου αναζητά τις καλύτερες εκπτώσεις, συγκρίνει τιμές και ολοκληρώνει τις αγορές του μέσα από τις εκάστοτε πλατφόρμες.

Black Friday: Tέλος στις εικόνες των ατελείωτων ουρών στα φυσικά καταστήματα, ένα από τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης δεκαετίας / Φωτογραφία: eurokinissi

Black Friday: Πώς έγινε η μετάβαση στις online αγορές

Η Black Friday έχει μετατραπεί πλέον σε ένα πολυδιάστατο ψηφιακό οικοσύστημα. Δεν πρόκειται για μια απλή ημέρα προσφορών, αλλά για μία συνδυαστική «συνεργασία» φυσικών καταστημάτων, e-shop, marketplaces και mobile εφαρμογών που δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αποκτήσει γρήγορα και εύκολα όσα χρειάζεται την περίοδο των εκπτώσεων. Γι' αυτό τον λόγο, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων, καθώς και τις εξελιγμένες πλατφόρμες, με σκοπό να ανταποκριθούν στη μεγάλη ζήτηση.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, επιβεβαιώνοντας τη στροφή στις διαδικτυακές αγορές: Συγκεκριμένα, το 2024 στις ΗΠΑ, περισσότεροι από 87 εκατομμύρια καταναλωτές πραγματοποίησαν online αγορές την Black Friday, ενώ περίπου 81 εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν φυσικά καταστήματα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία «στροφή» των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές, μεταφέροντας έτσι την Black Friday σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μάλιστα, οι ψηφιακές δαπάνες άγγιξαν τα 10,8 δισ. δολάρια, με το mobile να κατέχει πλέον καθοριστικό ρόλο στη συνολική κίνηση.

Black Friday: Πότε ξεκινά η προετοιμασία

Η προετοιμασία για την περίοδο των εκπτώσεων της Black Friday ξεκινά αρκετούς μήνες πριν. Και, φυσικά, η επιτυχία δεν κρίνεται μόνο στην εμπειρία του καταναλωτή, αλλά στο marketing, καθώς και στις τεχνολογικές υποδομές που βρίσκονται στο παρασκήνιο, όπως τις αναβαθμίσεις των servers, τη διαχείρηση δεδομένων, τη βελτιστοποίηση εμπειρίας χρήστη (UX optimization) και τα συστήματα αυτοματοποίησης.

Όπως παρατηρείται, τα σύγχρονα e-shop αποτελούν «δυναμικά εργαλεία στρατηγικής» και όχι απλώς «βιτρίνες» του διαδικτύου. Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της ψηφιακής διαφήμισης, η διαδικτυακή παρουσία χρειάζεται σαφή στρατηγική που θα καταφέρει να μετατρέψει τον επισκέπτη σε αγοραστή.

Προτεραιότητα η εμπειρία του καταναλωτή

Για τον χρήστη, η Black Friday εμφανίζεται ως μια σειρά «γρήγορων επιλογών»: τιμές, διαθεσιμότητα, σύγκριση προϊόντων και άμεση ολοκλήρωση αγοράς. Πίσω, όμως, από αυτή την απλή εικόνα, βρίσκεται ένα πολυσύνθετο δίκτυο τεχνολογιών και δεδομένων, το οποίο λειτουργεί αθόρυβα, αλλά καθοριστικά, στη συνολική εμπειρία του αγοραστή.

Συμπερασματικά, καθώς οι υποδομές γίνονται πιο πολυδιάστατες και ισχυρές, η εμπειρία του αγοραστή γίνεται πιο ομαλή και ασφαλής. Η Black Friday, δεν είναι πλέον ένα γεγονός που διαρκεί μία μόνο ημέρα, αλλά το αποτέλεσμα μιας προετοιμασίας αρκετών μηνών, το οποίο κορυφώνεται σε λίγες ώρες υψηλής ζήτησης.