Black Friday: Από τις ουρές στην απόλυτη ψηφιακή εμπειρία αγοράς

Από τα φυσικά καταστήματα στις διαδικτυακές αγορές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 10:13 Καινούργιου σε Γκουντάρα - Κάκκαβα: «Υπάρχει και η νομική οδός…»
24.11.25 , 10:01 Η «Ιθάκη» του Τσίπρα: Οι κρίσιμες στιγμές, οι επιλογές και τα λάθη του
24.11.25 , 09:50 Νίκος Καρβέλας: Το τρυφερό βίντεο με τον 3χρονο γιο του στο πιάνο
24.11.25 , 09:50 Άρια Καλύβα: «Τα πάνελ του Γιώργου Λιάγκα δεν τον βοηθάει όσο θα έπρεπε»
24.11.25 , 09:42 Έρμα Στυλιανίδη: Η πολιτική, η αδυναμία στα παιδιά της και το Cash or Trash
24.11.25 , 09:39 Βάρκιζα: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με μαχαιρώματα
24.11.25 , 09:36 Θεοδωρίδου - Ρουβάς: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κέντρο όπου εμφανίζονται
24.11.25 , 09:05 Με το MINI Countryman SE ALL 4 στην Ισλανδία
24.11.25 , 09:03 Freddie Mercury: Όσα δε γνωρίζαμε για την ταραχώδη ζωή του
24.11.25 , 09:01 Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
24.11.25 , 08:35 Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά
24.11.25 , 08:29 «Συμφωνία που θα σέβεται την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας»
24.11.25 , 08:24 Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών
24.11.25 , 08:22 Black Friday: Από τις ουρές στην απόλυτη ψηφιακή εμπειρία αγοράς
24.11.25 , 08:00 Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με haute couture δημιουργία που ξεχώρισε
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Βρέθηκε νεκρός - Ύποπτος ο αδελφός του
Καινούργιου σε Γκουντάρα - Κάκκαβα: «Υπάρχει και η νομική οδός…»
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με haute couture δημιουργία που ξεχώρισε
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Νίκος Καρβέλας: Το τρυφερό βίντεο με τον 3χρονο γιο του στο πιάνο
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Οικονομια
«Black Friday» στις 28 Νοεμβρίου: Οι προσφορές, οι προεκπτώσεις και οι παγίδες / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία «στροφή» των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές, μεταφέροντας έτσι την Black Friday σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα, δίχως τις εικόνες των ατελείωτων ουρών στα φυσικά καταστήματα, ένα από τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης δεκαετίας.

Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις

Πλέον, ο καταναλωτής επιδιώκει την ψηφιακή εμπειρία προσφορών, όπου αναζητά τις καλύτερες εκπτώσεις, συγκρίνει τιμές και ολοκληρώνει τις αγορές του μέσα από τις εκάστοτε πλατφόρμες.

Black Friday: Tέλος στις εικόνες των ατελείωτων ουρών στα φυσικά καταστήματα, ένα από τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης δεκαετίας

Black Friday: Tέλος στις εικόνες των ατελείωτων ουρών στα φυσικά καταστήματα, ένα από τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης δεκαετίας / Φωτογραφία: eurokinissi

Black Friday: Πώς έγινε η μετάβαση στις online αγορές

Η Black Friday έχει μετατραπεί πλέον σε ένα πολυδιάστατο ψηφιακό οικοσύστημα. Δεν πρόκειται για μια απλή ημέρα προσφορών, αλλά για μία συνδυαστική «συνεργασία» φυσικών καταστημάτων, e-shop, marketplaces και mobile εφαρμογών που δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αποκτήσει γρήγορα και εύκολα όσα χρειάζεται την περίοδο των εκπτώσεων. Γι' αυτό τον λόγο, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων, καθώς και τις εξελιγμένες πλατφόρμες, με σκοπό να ανταποκριθούν στη μεγάλη ζήτηση.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, επιβεβαιώνοντας τη στροφή στις διαδικτυακές αγορές: Συγκεκριμένα, το 2024 στις ΗΠΑ, περισσότεροι από 87 εκατομμύρια καταναλωτές πραγματοποίησαν online αγορές την Black Friday, ενώ περίπου 81 εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν φυσικά καταστήματα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία «στροφή» των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές, μεταφέροντας έτσι την Black Friday σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία «στροφή» των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές, μεταφέροντας έτσι την Black Friday σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μάλιστα, οι ψηφιακές δαπάνες άγγιξαν τα 10,8 δισ. δολάρια, με το mobile να κατέχει πλέον καθοριστικό ρόλο στη συνολική κίνηση.

Black Friday: Πότε ξεκινά η προετοιμασία

Η προετοιμασία για την περίοδο των εκπτώσεων της Black Friday ξεκινά αρκετούς μήνες πριν. Και, φυσικά, η επιτυχία δεν κρίνεται μόνο στην εμπειρία του καταναλωτή, αλλά στο marketing, καθώς και στις τεχνολογικές υποδομές που βρίσκονται στο παρασκήνιο, όπως τις αναβαθμίσεις των servers, τη διαχείρηση δεδομένων, τη βελτιστοποίηση εμπειρίας χρήστη (UX optimization) και τα συστήματα αυτοματοποίησης.

Όπως παρατηρείται, τα σύγχρονα e-shop αποτελούν «δυναμικά εργαλεία στρατηγικής» και όχι απλώς «βιτρίνες» του διαδικτύου. Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της ψηφιακής διαφήμισης, η διαδικτυακή παρουσία χρειάζεται σαφή στρατηγική που θα καταφέρει να μετατρέψει τον επισκέπτη σε αγοραστή.

Προτεραιότητα η εμπειρία του καταναλωτή

Για τον χρήστη, η Black Friday εμφανίζεται ως μια σειρά «γρήγορων επιλογών»: τιμές, διαθεσιμότητα, σύγκριση προϊόντων και άμεση ολοκλήρωση αγοράς. Πίσω, όμως, από αυτή την απλή εικόνα, βρίσκεται ένα πολυσύνθετο δίκτυο τεχνολογιών και δεδομένων, το οποίο λειτουργεί αθόρυβα, αλλά καθοριστικά, στη συνολική εμπειρία του αγοραστή.

Συμπερασματικά, καθώς οι υποδομές γίνονται πιο πολυδιάστατες και ισχυρές, η εμπειρία του αγοραστή γίνεται πιο ομαλή και ασφαλής. Η Black Friday, δεν είναι πλέον ένα γεγονός που διαρκεί μία μόνο ημέρα, αλλά το αποτέλεσμα μιας προετοιμασίας αρκετών μηνών, το οποίο κορυφώνεται σε λίγες ώρες υψηλής ζήτησης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BLACK FRIDAY
 |
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
 |
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 |
ΑΓΟΡΕΣ
 |
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top