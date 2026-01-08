Έξαρση της γρίπης Α με εξαντλητικά συμπτώματα - Πώς να προστατευτούμε

Η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου, βρίσκεται πλέον σε περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, νωρίτερα φέτος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης.

Με βάση την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης των αναπνευστικών λοιμώξεων για την περίοδο 22-28 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό σε περίπτωση επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με υποκείμενα νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, έγκυες γυναίκες, ανοσοκατασταλμένα άτομα, άτομα που διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας κλπ).

Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία

Με βάση την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης των αναπνευστικών λοιμώξεων για την περίοδο 22-28 Δεκεμβρίου 2025, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, από τον ΕΟΔΥ, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά, δε, από αυτά αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς.

Οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία εν μέσω σαρωτικού κύματος γρίπης Α και έξαρσης αναπνευστικών λοιμώξεων / Φωτογραφία; Unsplash.com

Επιστροφή των μαθητών στα σχολεία εν μέσω σαρωτικού κύματος γρίπης Α

Οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία εν μέσω σαρωτικού κύματος γρίπης Α και έξαρσης αναπνευστικών λοιμώξεων, με τον RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) να ταλαιπωρεί εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών. Η νέα παραλλαγή της γρίπης, που ονομάζεται «υποκλάδος K», θεωρείται ιδιαίτερα μεταδοτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, το περασμένο σαββατοκύριακο παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 15% στις εισαγωγές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 400 προσελεύσεις, με τις εισαγωγές να φτάνουν τις 38, ενώ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 440 προσελεύσεις με 60 εισαγωγές.

Συμπτώματα:

Υψηλός πυρετός - συχνά ξεπερνά τους 39°C

Έντονη κόπωση

Βήχας

Μυαλγίες και εξάντληση

Ως εκ τούτου, τα σχολεία λειτουργούν ως «κόμβοι μετάδοσης», καθώς τα παιδιά κολλούν εύκολα μεταξύ τους και μεταφέρουν τους ιούς στο σπίτι, γεγονός που αναμένεται να αποτυπωθεί με αύξηση των κρουσμάτων σε μαθητές με την επιστροφή τους στα σχολεία.

Συστάσεις προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη. Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης , επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής. Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ