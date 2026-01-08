Θρήνος στη Μινεάπολη για τον θάνατο της 37χρονης από πράκτορες της ICE

Στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, έχει ξεσπάσει βαθιά κοινωνική κρίση με έντονη οργή, θλίψη και αντιπαραθέσεις μετά τον θάνατο της 37χρονης ποιήτριας και μητέρας, Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία έπεσε νεκρή από πυρά πράκτορα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στις 7 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης επιβολής νόμου στο κέντρο της πόλης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην τοπική κοινότητα, καθώς γείτονες και φίλοι της Γκουντ τη θυμούνται ως δημιουργική, ευαίσθητη και αφοσιωμένη μητέρα που αγαπούσε την τέχνη και τη ζωή. Η ίδια ήταν πολύπλευρη προσωπικότητα – ποιήτρια, συγγραφέας και ενεργός πολίτης που είχε σπουδάσει δημιουργική γραφή και είχε βραβευτεί για το έργο της.

Κόσμος θρηνεί τον χαμό της 37χρονης / AP (Bruce Kluckhohn)

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές περιγραφές των ομοσπονδιακών αρχών, η σύγκρουση ξέσπασε όταν πράκτορες της ICE επιχείρησαν να ελέγξουν ένα SUV στο οποίο βρισκόταν η Γκουντ, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επιχείρησης ελέγχου της μετανάστευσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην περιοχή, με πάνω από 2.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες να συμμετέχουν. Σε δηλώσεις τους οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υποστήριξαν ότι η Γκουντ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ως όπλο το όχημά της κατά των πρακτόρων, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, οδήγησε τον πράκτορα να ανοίξει πυρ σε “αυτοάμυνα”.

Ωστόσο οι αναφορές αυτές έχουν αντιμετωπιστεί με έντονη αμφισβήτηση από τις τοπικές αρχές και κατοίκους. Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε τις δικαιολογίες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών ως “παραπλανητικές” και απέρριψε την αφήγηση του DHS, λέγοντας δημόσια ότι οι αξιωματικοί δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην πόλη. Αναλυτές και βίντεο που κυκλοφόρησαν online δείχνουν την οδηγό να προσπαθεί να απομακρυνθεί ή να αντιδράσει με σύγχυση, χωρίς να υπάρχει σαφής απόδειξη ότι επιτέθηκε με πρόθεση στους πράκτορες.

Οργή για τη δολοφονία 37χρονης από πράκτορες της ICE / AP (Bruce Kluckhohn)

Η οικογένεια και οι φίλοι της Γκουντ είναι συγκλονισμένοι. Η σύζυγός της περιέγραψε σε βίντεο σοκ ότι οι πράκτορες “έχουν σκοτώσει τη γυναίκα μου”, εκφράζοντας απελπισία και αμφιβολίες για την εκδοχή της κυβέρνησης. Η μητέρα της δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η κόρη της ήταν αγαπητή, χωρίς ιστορικό βιαιοπραγιών ή συμμετοχής σε συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.

Σε πολιτικό επίπεδο, το περιστατικό έχει λάβει διαστάσεις: ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε την ενέργεια του πράκτορα, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, και κατηγόρησε πολιτικούς αντιπάλους για υποστήριξη «ριζοσπαστικών» στοιχείων. Από την άλλη πλευρά, πολιτικοί όπως η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις και ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Ουόλζ ζήτησαν πλήρη, ανεξάρτητη έρευνα, τονίζοντας ότι πρέπει να διαλευκανθούν τα γεγονότα με διαφάνεια.

Διαδηλωτές στη Μινεάπολη / AP (Ryan Murphy)

Το αποτέλεσμα είναι η Μινεάπολη να βρίσκεται σε κλίμα τεταμένης έντασης και κινητοποιήσεων, με πλήθος διαδηλώσεων, αγρυπνιών και απαιτήσεων για δικαιοσύνη, καθώς η κοινότητα πενθεί και ταυτόχρονα αντιδρά δυναμικά σε αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως άδικη χρήση δύναμης από τις ομοσπονδιακές αρχές.