Μινεσότα: Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα ανάμεσα στους τραυματίες

Ως έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών κι εγχώρια τρομοκρατία αντιμετωπίζει το FBI την επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με θύματα δύο παιδιά 8 και 10 ετών. Επιπλέον 17 άτομα τραυματίστηκαν από το δολοφονικό αμόκ του 23χρονου δράστη, ανάμεσά τους και μια 12χρονη ομογενής.

Η μικρή Σοφία Φόρτσα, που βρισκόταν στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεσότα κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Εκτός από τη Σοφία τραυματίστηκαν άλλα 13 παιδιά και τρεις ενήλικες.

Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν εισέβαλε στην εκκλησία της Μινεσότα, ενώ γινόταν η λειτουργία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κρατώντας στα χέρια του τρία όπλα. Άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο και τον πανικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μία ακόμα επίθεση σημειώθηκε σε σχολείο των ΗΠΑ - AP Images

Η επίθεση θεωρείται προσχεδιασμένη. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η μητέρα του ήταν εργαζόμενη στο συγκεκριμένο σχολείο. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, δύο πόρτες της εκκλησίας είχαν φραγεί για να μην μπορούν να διαφύγουν τα θύματα.

Mom of Minneapolis mass shooter Robin Westman worked at Catholic school where he opened fire, killing 2 kids: police https://t.co/JJqSjN32wx pic.twitter.com/5NdgcoDPwz — New York Post (@nypost) August 27, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία ο Γουέστμαν κατείχε νόμιμα τα τρία όπλα που χρησιμοποίησε στην επίθεση, ενώ στο σημείο βρέθηκε καπνογόνο, χωρίς εκρηκτικά.

Ο 23χρονος δράστης της επίθεσης σε σχολείο στη Μινεάπολη

«Ήταν τουφέκι, όχι πιστόλι, και γέμιζε ξανά και ξανά», είπε ένας άνδρας που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

«Ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε», ανέφεραν αξιωματούχοι.

Πυροβολισμοί Μινεσότα: Ποιος ήταν ο δράστης

Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν είχε αλλάξει πρόσφατα το όνομά του από Ρόμπερτ και αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα.

BREAKING - The suspect in the Minneapolis, Minnesota, shooting at a Catholic school and church has been identified as Robin Westman, who posted a manifesto on social media just two hours ago, including a video showing the words “kill Donald Trump” written on a gun. This person is… pic.twitter.com/LzXCxCgr8L — ҡ𝖆ɩ𝖆ɩ®️ (@OfficialKalal) August 27, 2025

Δεν είχε ποινικό μητρώο και κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του. Οι αρχές ακόμη δε γνωρίζουν το κίνητρο της επίθεσης.

Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση που σημειώθηκε σε καθολικό δημοτικό σχολείο της Μινεάπολης - AP Images

Πυροβολισμοί Μινεσότα: Τα ανατριχιαστικά βίντεο και οι σημειώσεις του 23χρονου

Σύμφωνα με τη New York Post, λίγες ώρες πριν από την επίθεση είχε ανέβει στο YouTube ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών, όπου φαίνεται ένα άτομο, πιθανόν ο Γουέστμαν, να ξεφυλλίζει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο.

Robin Westman, the shooter in mass shooting at the Annunciation Catholic Church and School in Minneapolis, Minnesota He had a YouTube Channel named “Robin W” a manifesto video was found.

I took this screen shoot. You can clearly see where it says “ sponsored by Black rock”.… pic.twitter.com/kXoBFuejCy — Bully Wooly ✊ (@Bully2wooly) August 28, 2025

Στο βίντεο αυτό, το άτομο εκφράζει τον θαυμασμό του για δολοφόνους, όπως ο Άνταμ Λάνζα του Σάντι Χουκ, ο 20χρονος δράστης της χειρότερης ένοπλης επίθεσης σε δημοτικό σχολείο στην ιστορία των ΗΠΑ, με 26 νεκρούς.

Σοκαρισμένες οι ΗΠΑ από τη νέα μαζική επίθεση σε σχολείο στη Μινεάπολις - AP Images

«Είμαι βαθιά γοητευμένος για έναν συγκεκριμένο άνδρα: τον Άνταμ Λάνζα. Νομίζω, το Σάντι Χουκ ήταν το αγαπημένο μου παράδειγμα μαζικής δολοφονίας σε σχολείο», έγραφε στις σημειώσεις του.

The Minneapolis shooter's name is Robin Westman. Here is his written manifesto: pic.twitter.com/vRSoY4IBhW — RoundChibben (@TotalBodyPubic) August 27, 2025

Σε δεύτερο βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο, διακρίνονται όπλα, όπως ένα ημιαυτόματο τουφέκι και μια καραμπίνα, ενώ στους γεμιστήρες υπήρχαν γραμμένες οι φτάσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ». Παράλληλα ο 23χρονος έδειχνε ένα τετρασέλιδο έγγραφο στο οποίο ζητά συγγνώμη από την οικογένεια και τους φίλους του και γράφει για τον πόνο και τα βάσανα που ένιωθε.

Στις σημειώσεις του Γουέστμαν, υπάρχουν ακατανόητα ποιήματα, γραμμένα σε κυριλλικό αλφάβητο, που περιλαμβάνουν βίαιες απειλές.

Σε ένα από αυτά ο 23χρονος έγραφε:

«Εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να διαπράξω μαζική δολοφονία. Είμαι πολύ διχασμένος με το να γράφω αυτό το ημερολόγιο».

Ο 23χρονος που σκόρπισε τον θάνατο στο σχολείο στη Μινεάπολη εξέφραζε τον θαυμασμό της για δολοφόνους - AP Images

Σε άλλο σημείο του ημερολογίου του γράφει: «πρέπει να εκφράσω τις σκέψεις μου χωρίς να μπω σε λίστα παρακολούθησης, χαχα!».

Περιγράφει ακόμα με λεπτομέρειες την απόφασή του να επιτεθεί στην εκκλησία Annunciation.

«Νιώθω καλά για την Annunciation. Φαίνεται να είναι ένας καλός συνδυασμός εύκολης μορφής επίθεσης και καταστροφικής τραγωδίας και θέλω να κάνω περισσότερη έρευνα. Ανησυχώ για το αν θα βρω μια αρκετά μεγάλη ομάδα. Θέλω να αποφύγω τους γονείς, αλλά και τις περιόδους πριν και μετά το σχολείο», γράφει σε άλλη σελίδα του ημερολογίου του και συνεχίζει:

Κόσμος θρηνεί για τα θύματα της νέας επίθεσης σε σχολείο στη Μινεάπολη - AP Images

«Ίσως θα μπορούσα να επιτεθώ σε μια εκδήλωση στην εκκλησία. Νομίζω ότι η επίθεση σε μια μεγάλη ομάδα παιδιών που έρχονται από το διάλειμμα είναι το καλύτερο σχέδιό μου… Από εκεί μπορώ να μπω μέσα και να σκοτώσω, για όσο περισσότερο μπορώ».

Πυροβολισμοί Μινεσότα: Μυστήριο το κίνητρο της επίθεσης

Οι σημειώσεις του Γουέστμαν βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για να διαπιστωθούν τα κίνητρά της αιματηρής επίθεσης.

Ο 23χρονος πιστεύεται ότι ήταν πρώην μαθητής της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού και του Καθολικού Σχολείου στη Μινεάπολη, αλλά οι αρχές αναφέρουν ότι δεν είναι σαφές τι ρόλο μπορεί να έχει παίξει αυτό.

Αστυνομικοί έξω από το σχολείο όπου έγινε η επίθεση στη Μινεάπολη - AP Images

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ο δράστης ήταν ενεργό μέλος μισαλλόδοξων διαδικτυακών κοινοτήτων. Η λέξη «Skibidi» ήταν γραμμένη σε ένα γεμιστήρα που βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης, πιθανώς ως αναφορά σε ένα διαδικτυακό φόρουμ εξτρεμιστών που καταργήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

Τα γραπτά αναφέρονται επίσης σε δύο άλλους μαζικούς δολοφόνους. Το όνομα «Rupnow» είναι γραμμένο σε ένα τουφέκι, πιθανή αναφορά στη Νάταλι «Σαμάνθα» Ράπναου, η οποία σκότωσε τρεις μαθητές στο Abundant Life Christian School στο Μάντισον του Ουισκόνσιν τον περασμένο Δεκέμβριο και τραυμάτισε έξι ακόμα, και «Breivik», προφανής αναφορά στον Άντερς Μπρέιβικ, ο οποίος σκότωσε 77 άτομα σε επίθεση στη Νορβηγία το 2011.

«Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε πλήρως τι μπορεί να προκάλεσε αυτή τη φρικτή βία. Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν έναν νεαρό άνθρωπο που εκφράζει ένα μείγμα ιδεολογιών, πολιτικών και εμπνεύσεων. Μπορεί να μην ταιριάζει απόλυτα σε ένα πλαίσιο», δήλωσε η Ρέιτσελ Κάρολ Ρίβας, προσωρινή διευθύντρια του Intelligence Project στο Southern Poverty Law Center.