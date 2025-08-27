Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο

3 νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες

Κοσμος
Πηγή: φωτογραφία AP/ Mark Vancleave, βίντεο ΕΡΤ
Πρώτη Δημοσίευση: 27.08.25, 17:27
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ο δράστης, και περίπου 20 ακόμη τραυματίστηκαν από μια επίθεση ενόπλου με πυροβολισμούς σήμερα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.   

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

 

   

Η επίθεση με άγνωστα μέχρι στιγμής κίνητρα σημειώθηκε στο καθολικό νηπιαγωγείο, δίπλα από το οποίο υπάρχει η εκκλησία του Ευαγγελισμού.   

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από τοπικούς αξιωματούχους και μάρτυρες η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε μια ενεργή ένοπλη επίθεση με πολλαπλά θύματα στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη. 

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη, όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για έναν δράστη στην εκκλησία του Ευαγγελισμού, η οποία βρίσκεται στην οδό 509 W 54th Street. Εκεί στεγάζεται επίσης ένα καθολικό σχολείο. 

 

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές ο ένοπλος φέρεται να ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι ενώ δεν είχε καταστεί σαφές εάν οι πυροβολισμοί στόχευαν την καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή συγκεκριμένα το σχολείο.

 

Είχε κληθεί εγάλος αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αστυνομικοί περικύκλωσαν  την περιοχή της επίθεσης και εξουδετέρωσαν τον δράστη της επίθεσης.   

 

