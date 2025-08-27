Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ο δράστης, και περίπου 20 ακόμη τραυματίστηκαν από μια επίθεση ενόπλου με πυροβολισμούς σήμερα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.
🚨 BREAKING: Reports coming in Minneapolis police were SHORT on resources after a fatal sho*ting in downtown MN earlier this morning, and now, one at a Catholic church.— Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 27, 2025
"A violent night overnight in Minneapolis. Police were pretty strapped...they also dealt with a sho*ting… pic.twitter.com/j5EeJFQyTm
Η επίθεση με άγνωστα μέχρι στιγμής κίνητρα σημειώθηκε στο καθολικό νηπιαγωγείο, δίπλα από το οποίο υπάρχει η εκκλησία του Ευαγγελισμού.
Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από τοπικούς αξιωματούχους και μάρτυρες η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε μια ενεργή ένοπλη επίθεση με πολλαπλά θύματα στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη.
Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη, όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για έναν δράστη στην εκκλησία του Ευαγγελισμού, η οποία βρίσκεται στην οδό 509 W 54th Street. Εκεί στεγάζεται επίσης ένα καθολικό σχολείο.
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές ο ένοπλος φέρεται να ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι ενώ δεν είχε καταστεί σαφές εάν οι πυροβολισμοί στόχευαν την καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή συγκεκριμένα το σχολείο.
Είχε κληθεί εγάλος αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αστυνομικοί περικύκλωσαν την περιοχή της επίθεσης και εξουδετέρωσαν τον δράστη της επίθεσης.
🚨 BREAKING: Sho*ter is DEAD at the Annunciation Catholic Church in Minneapolis, home to a Catholic K-8 school.— Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 27, 2025
Good riddance to this evil degenerate.
Let's hope all who were injured make a full recovery 🙏 pic.twitter.com/p8TnhjqNnh