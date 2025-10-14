Nissan: Αποκαλύπτει τα νέα της μοντέλα

Η Nissan συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας με σταθερή δέσμευση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη λύσεων που τοποθετούν τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Στο επερχόμενο Japan Mobility Show 2025, η μάρκα θα παρουσιάσει μια δυναμική γκάμα μοντέλων και τεχνολογιών που εκφράζουν το όραμά της για ένα πιο έξυπνο και βιώσιμο αύριο.



Παγκόσμιες πρεμιέρες και διαδραστικές εμπειρίες

Στις 29 Οκτωβρίου, το περίπτερο της Nissan θα φιλοξενήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του ολοκαίνουργιου Nissan Elgrand και του ανανεωμένου Nissan Ariya EV crossover. Παράλληλα, μια ποικιλία μοντέλων — από το compact Roox Kei έως το ισχυρό Patrol SUV — θα βρίσκεται στην έκθεση, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα καινοτόμα μοντέλα της Nissan.



Η ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο

Η δέσμευση της Nissan στην ηλεκτροκίνηση θα αποτυπώνεται σε κάθε σημείο της παρουσίας της στην έκθεση. Στο περίπτερο θα παρουσιαστεί το ολοκαίνουργιο LEAF τρίτης γενιάς, μαζί με άλλα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, όπως το νέο Micra που προορίζεται αποκλειστικά για την Ευρώπη, και το κομψό N7 sedan από την Κίνα. Το N7 sedan εκφράζει τη συνεργατική προσέγγιση της Nissan στην ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρικών οχημάτων, σχεδιασμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αγοράς.



Παράδοση και καινοτομία στην ιαπωνική γκάμα

Το τέταρτης γενιάς Nissan Elgrand, βασικό μοντέλο της γκάμας της Nissan στην Ιαπωνία για σχεδόν τρεις δεκαετίες, θα κάνει το ντεμπούτο του στην έκθεση. Εξοπλισμένο με την αποκλειστική τεχνολογία e-POWER τρίτης γενιάς της Nissan, το μεγάλο πολυτελές minivan προσφέρει βελτιωμένη απόδοση και απολαυστική εμπειρία οδήγησης. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία μέσα στο επόμενο έτος, με πιο επιβλητικό σχεδιασμό, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και κορυφαία άνεση.

Το ανανεωμένο Ariya EV crossover, που θα λανσαριστεί στην Ιαπωνία μέσα στο επόμενο έτος, διαθέτει πιο εκλεπτυσμένη σχεδίαση, νέο infotainment με ενσωμάτωση της σουίτας Google, λειτουργίες Vehicle-to-Load (V2L) και αναβαθμισμένη ανάρτηση, ειδικά προσαρμοσμένη στις συνθήκες των ιαπωνικών δρόμων.



Αγωνιστικό πνεύμα και βιωσιμότητα

Για τη Nissan, ο ενθουσιασμός και οι δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης ξεπερνούν τα όρια του δρόμου. Το αγωνιστικό μονοθέσιο της μάρκας που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Formula E (Σεζόν 11 – 2024/2025) θα παρουσιαστεί στην έκθεση, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή και την αγωνιστική κληρονομιά της Nissan.

Παράλληλα, το περίπτερο θα φιλοξενεί μια διαδραστική “Nissan Energy” εμπειρία που θα αναδείξει τον ρόλο των ηλεκτρικών οχημάτων στη δημιουργία ενός πιο έξυπνου και βιώσιμου μέλλοντος. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν συστήματα όπως το Vehicle-to-Home (V2H) και Vehicle-to-Load (V2L), που καθιστούν την καθημερινότητα πιο ευέλικτη και άνετη.



Κινητικότητα του μέλλοντος

Η Nissan θα παρουσιάσει επίσης ένα πρωτότυπο όχημα αυτόνομης οδήγησης, βασισμένο στο minivan Nissan Serena. Το όχημα αυτό αποτελεί μέρος ενός πιλοτικού προγράμματος που ξεκινά τον Νοέμβριο κοντά στα κεντρικά γραφεία της Nissan στη Γιοκοχάμα, με στόχο να διευκολύνει τη μετακίνηση του ηλικιωμένου πληθυσμού της Ιαπωνίας.

Ξεχωριστές παρουσιάσεις για το κοινό

Στις 31 Οκτωβρίου, με το άνοιγμα της έκθεσης για το κοινό, το περίπτερο της Nissan θα παρουσιάσει μοντέλα αποκλειστικά για την Ιαπωνία, όπως το επερχόμενο 2026 Skyline 400R Limited Edition, το ανανεωμένο X-Trail (Rock Creek Edition) και το Fairlady Z, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία των τελευταίων τεχνολογικών και σχεδιαστικών καινοτομιών της μάρκας.