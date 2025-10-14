Αντετοκούνμπο: «Η γνωριμία με τη Μαράια στο Λας Βέγκας και η χυλόπιτα»

Όσα είπε για τη σύζυγο και τον μάνατζέρ του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όσα είπε για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Μαράια και τη χυλόπιτα που του είχε ρίξει το 2015
Για την οικογένειά του, τη γνωριμία με τη σύζυγό του, την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ελλάδα αλλά και τον άνθρωπο που τον πίστεψε στα 15 του, κι έχει κρατήσει ακόμη ως μάνατζερ, μίλησε ο άσος του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο

Αντετοκούνμπο: «Η γνωριμία με τη Μαράια στο Λας Βέγκας και η χυλόπιτα»

«Ο Γιώργος Πάνου με ξέρει από 15 χρόνων. Ήρθε και με είδε σε ένα παιχνίδι που έπαιζα εναντίον του Δούκα. Είδε ότι είχα ένα ταλέντο και ήμουν καλός συμπαίκτης και είχα κάποια στοιχεία που του άρεσαν. Θυμάμαι την πρώτη μέρα με πήγε με τον αδελφό μου τον Κώστα και μας κέρασε κρέπες. Με βοήθησε με ένα μικρό πρόβλημα υγείας που είχα εγώ και η μητέρα μου. Επειδή δεν έτρωγα καλά και δούλευα πάρα πολύ, μετά το σχολείο πήγαινα κατευθείαν στο γήπεδο, κοιμόμουν στο γήπεδο… δεν έτρωγα σωστά. Με βοήθησε να αλλάξω λίγο τη δίαιτα μου. Πήγαινε μαζί με τη γυναίκα του και μας έπαιρναν ψώνια και τα έφερναν σπίτι μου, για πολύ καιρό», είπε ο Greek Freak για τον μάνατζερ του στην εκπομπή The 2night Show.

Μίλησε επίσης για τη στιγμή που του προσέφεραν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να επιλέξει άλλο μάνατζερ κι εκείνος αποφάσισε μαζί με τον πατέρα του να παραμείνουν με τον άνθρωπο που τους είχε στηρίξει και πιστέψει από την πρώτη στιγμή. 

Γιάννης Αντετοκούνμπο: H γνωριμία με τη Μαράϊα, η «χυλόπιτα» και η σχέση τους

O Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε πρώτη φορά για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Μαράια, και το πώς ένιωσε όταν την πρωτοείδε.

«Είμαστε 10 χρόνια μαζί. Τη γνώρισα στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Δεν την έχω πει ποτέ αυτή την ιστορία. Πέρασε από μπροστά μου και είπα “είναι μια κοπέλα που θα μπορούσα να τη δω σαν γυναίκα μου”. Το είπα πραγματικά. Δε γύρισε να με κοιτάξει. Μου θύμισε τη μητέρα μου, ότι είναι χαμηλών τόνων κι είχε μια αύρα, μια θετική ενέργεια. Είμαι ντροπαλός πολύ. Έστειλα έναν φίλο μου και μου έριξε χυλόπιτα το 2015. Το 2016 ξαναπροσπάθησα. Επειδή είμαι και καλό παιδί, της είπα ότι μπορούμε να μείνουμε φίλοι, άμα χρειαστείς κάτι να μου στείλεις μήνυμα, αλλά δε μιλήσαμε καθόλου.

«Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, ήρθε σε ένα ταξίδι μαζί με την οικογένειά μου, τη συμπάθησε πάρα πολύ η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Δεν είχα φέρει ποτέ κοπέλα στην οικογένειά μου, ήταν η πρώτη που πήγα κι εκείνη που παντρεύτηκα», συμπλήρωσε. 

Τέλος, αποκάλυψε πως αν του έλεγε η μητέρα του το 2016 ότι δεν της αρέσει καθόλου η Μαράια και ότι δεν πρέπει να είμαστε μαζί, «θα είχα ανοίξει την πόρτα. Για να μη φάω παντόφλα, γιατί μπορεί να το δει η γυναίκα μου, τώρα αποκλείεται. Είναι η γυναίκα της ζωής μου. Μου έχει δώσει τα παιδιά μου, που είναι το καλύτερο δώρο ζωής», κατέληξε.

