Xατζίδου: Τι είπε για τον Πάνο Ρούτσι και τον φετινό ανταγωνισμό

«Είναι μία μεγάλη μάχη ο φετινός ανταγωνισμός» σχολίασε η παρουσιάστρια

29.11.25 , 12:10 Xατζίδου: Τι είπε για τον Πάνο Ρούτσι και τον φετινό ανταγωνισμό
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τον φετινό ανταγωνισμό που υπάρχει στις πρωϊνές εκπομπές μίλησε η Ελένη Χατζίδου η οποία και φέτος καλημερίζει τους τηλεθεατές του Star μαζί με τον σύζυγό της Ετεοκλή Παύλου προσφέροντας το καλύτερο πρωϊνό. 

Ανήσυχες νύχτες για τη Μελίτα: «Τρώμε και φτερνιές», είπαν Ελένη - Ετεοκλής


Eίναι μία μεγάλη μάχη ο φετινός ανταγωνισμός. Εμείς έχουμε μία σταθερότητα αλλά πάλι θέλει πολλή προσπάθεια”  ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Star στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. 

Η Ελένη Χατζίδου ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο της Σίσσυς Χρηστίδου για την επιλογή του πρώην απεργού πείνας Πάνου Ρούτση να πάει να διασκεδάσει στην Άντζελα Δημητρίου, κάτι που σχολιάστηκε αρνητικά από πολλούς καθώς  23 ημέρες έκανε απεργία πείνας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ζητώντας την εκταφή του γιου του Ντένι και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του. 

H Eλένη Χατζίδου με τον σύζυγό της Ετεοκλή Παύλου στο πάρτι για τα 10 χρόνια Αλήθειες με τη Ζήνα/ φωτογραφία από ndpphoto.gr, φωτογράφος: Νίκος Δρούκας 

Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για τη ρήξη με τον Χρήστο Μάστορα!

Ένας από αυτούς που είχαν αντιδράσει αρνητικά στο γεγονός πως ο Πάνος Ρούτσι που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών πήγε στα μπουζούκια ήταν ο Γιώργος Λιάγκας λέγοντας πώς μπλέκουμε τα Τέμπη με το lifestyle εξευτελίζοντας το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή νέων ανθρώπων.


Ρούτσι:H Αποκάλυψη Για Την Απεργία Πείνας Που Ράγισε Καρδιές - Video

Η παρουσιάστρια του Star από τη μεριά της ανέφερε πως το να βγει ο άνθρωπος και να περάσει καλά δεν είναι μεμπτό.

Δεν είναι κατακριτέο. Δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού ούτε θετικού ούτε αρνητικού” ανέφερε η παρουσιάστρια της εκπομπής Breakfast@Star
 

Follow us:

Back to Top