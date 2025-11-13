Ανήσυχες νύχτες για τη Μελίτα: «Τρώμε και φτερνιές», είπαν Ελένη - Ετεοκλής

Μια γλυκιά οικογενειακή στιγμή μοιράστηκαν ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου στην έναρξη της εκπομπής τους Breakfast@star μιλώντας με χιούμορ και τρυφερότητα για τη μικρή τους κόρη, Μελίτα.

Η Ελένη, με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο, αποκάλυψε στους τηλεθεατές πως το τελευταίο διάστημα η κόρη τους βλέπει ανήσυχα όνειρα και έχει αρχίσει να κοιμάται ξανά στο κρεβάτι μαζί τους.

«Το παιδί, τις τελευταίες μέρες, βλέπει όνειρα ανήσυχα. Μετά το καλοκαίρι άρχισε να έρχεται κάθε βράδυ στο δωμάτιό μας και να κοιμάται ανάμεσά μας», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Όπως εξήγησε, τόσο εκείνη όσο ο Ετεοκλής δε θέλουν να τη διώξουν από το κρεβάτι, επιλέγοντας να απολαύσουν αυτές τις στιγμές όσο μπορούν.

«Δεν της λέμε να φύγει… να το χαρούμε το μωρό τώρα που μπορούμε. Δε θέλουμε να τον διώξουμε το παιδί», είπε γελώντας, αποκαλύπτοντας τη γλυκιά αδυναμία που έχουν στη μικρή.

Ωστόσο, ο Ετεοκλής δεν παρέλειψε να περιγράψει και μερικά από τα… «απρόοπτα» που συμβαίνουν τα βράδια, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

«Μου έδωσε, λέει, μια φτερνιά χθες. Τρώμε πολύ ξύλο τη νύχτα, στο μάτι, στα πλευρά… Νομίζω ότι έβαλα και λίγο μακιγιάζ για να καλυφθεί η μελανιά!», είπε αστειευόμενος.

Η τρυφερή αυτή εξομολόγηση προκάλεσε χαμόγελα και συγκίνηση, καθώς οι δύο παρουσιαστές μίλησαν για κάτι που κάθε γονιός έχει ζήσει τη φάση όπου το παιδί θέλει ξανά τη θαλπωρή και την ασφάλεια των γονιών του.

«Να είναι καλά το παιδάκι μας που κοιμάται όμορφα», κατέληξε ο Ετεοκλής, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πως για εκείνον και την Ελένη, η οικογένεια είναι πάνω απ’ όλα.

Οικογενειακή ευτυχία για Ελένη και Ετεοκλή

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου γνωρίστηκαν τον Αύγουστο του 2018 και παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Ιούνιο του 2019, λίγους μήνες πριν έρθει στον κόσμο η κόρη τους, Μελίτα-Δήμητρα.

Το 2021 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας με παρανυφάκι την κόρη τους, σε έναν παραμυθένιο γάμο γεμάτο αγάπη και συγκίνηση.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

