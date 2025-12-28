Χάρις Αλεξίου: Το λεωφορείο της παρέας, η τούρτα και οι αμέτρητες ευχές

H σπουδαία ερμηνεύτρια είχε τα γενέθλιά της - Πόσα κεράκια έσβησε;

Η στιγμή που η Χάρις Αλεξίου τραγουδάει το «Θα μεγαλώνουμε μαζί» και συγκινείται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, η Χάρις Αλεξίου, η σπουδαία ερμηνεύτρια που με τη μοναδική φωνή και τα τραγούδια της έχει συντροφεύσει πολλές στιγμές μας, γιόρτασε τα 75α γενέθλιά της.

Η Χάρις Αλεξίου έσβησε κεράκια στην Εύβοια, μαζί με στενούς της ανθρώπους, και το γεύμα γενεθλίων πραγματοποιήθηκε σε γνωστή ψαροταβέρνα της Χαλκίδας.

Οι φίλοι της φρόντισαν να κάνουν ακόμα πιο ξεχωριστή τη μετακίνησή τους από την Αθήνα στη Χαλκίδα, επιστρατεύοντας ένα λεωφορείο από τα παλιά, γεμάτο γέλια, φωνές και αυθόρμητο τραγούδι.

 

Η Χάρις Αλεξίου έσβησε 75 κεράκια παρέα με τους αγαπημένους της στη Χαλκίδα

Η διαδρομή έγινε μια μικρή γιορτή από μόνη της, με τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές και ενώνουν τους ανθρώπους. Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και η καλή της φίλη, Δήμητρα Γαλάνη, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη ζεστασιά στην παρέα.

Στα highlights της βραδιάς ξεχώρισε η μουσική αφιέρωση προς τη Χάρις Αλεξίου με το τραγούδι «Θα μεγαλώνουμε μαζί», ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει ολόκληρες γενιές και συμβολίζει την αγάπη του κοινού για την ερμηνεύτρια, η οποία συνεχίζει να συντροφεύει τις ζωές μας μέσα από τη δουλειά της.

Η εμφάνιση της γενέθλιας τούρτας ήταν επίσης ξεχωριστή στιγμή, ενώ η ίδια η Χάρις Αλεξίου φρόντισε να ζεστάνει το κλίμα με τη φωνή της, χαρίζοντας συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Η ανάρτησή της στα social media «πλημμύρισε» με μηνύματα αγάπης και ευχές από καλλιτέχνες και θαυμαστές, που θέλησαν να δείξουν όχι μόνο την εκτίμηση και τον θαυμασμό τους, αλλά και πως η Χάρις Αλεξίου παραμένει πάντα στις καρδιές τους.

Το πάρτι γενεθλίων της σπουδαίας ερμηνεύτριας σε ένα βίντεο

 

ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
