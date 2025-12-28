Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Χειροπέδες σε έναν γονέα και σε έναν υπεύθυνο καταστήματος διασκέδασης

Ελλαδα
Πηγή: Newspost.gr
Ιωάννινα - Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ
Δύο ανήλικες, ηλικίας 15 ετών, μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές και αστυνομικές αρχές της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρώτο κορίτσι εντοπίστηκε σε πάρκο των Ιωαννίνων σε κατάσταση μέθης, ενώ η δεύτερη ανήλικη διακομίστηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς της, αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ της πόλης.

 

