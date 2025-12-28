Μαίρη Συνατσάκη: Γιόρτασε τα 41 και έκανε τον πιο ειλικρινή απολογισμό

«Κατάλαβα ότι εγώ είμαι το πρόβλημα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.12.25 , 17:29 Μουρατίδης: Η ξεκαρδιστική στιγμή στη βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν
28.12.25 , 17:28 Γκύζη: Το σημείωμα του άνδρα που μαχαίρωσε τη γυναίκα του κι έπεσε στο κενό
28.12.25 , 17:06 Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ
28.12.25 , 16:25 Mπλόκα: Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων
28.12.25 , 16:16 Μαίρη Συνατσάκη: Γιόρτασε τα 41 και έκανε τον πιο ειλικρινή απολογισμό
28.12.25 , 15:15 Ολυμπιακός: Οι μεταφραφικές ανάγκες και τα θέλω του Μεντιλίμπαρ
28.12.25 , 15:15 Γκύζη: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και αυτοκτόνησε
28.12.25 , 14:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 29/12/2025 - 04/01/2025
28.12.25 , 14:33 Χάρις Αλεξίου: Το λεωφορείο της παρέας, η τούρτα και οι αμέτρητες ευχές
28.12.25 , 14:32 «Ρήγμα» στα μπλόκα: «Όλο και περισσότεροι αγρότες θέλουν τον διάλογο»
28.12.25 , 13:53 Οι 30 παροχές του 2025 που... ήρθαν για να μείνουν
28.12.25 , 13:20 Παίρνει Κοντούρη από τον Παναιτωλικό ο Παναθηναϊκός
28.12.25 , 13:06 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην ουρά και χαιρέτησε τους θαυμαστές του
28.12.25 , 13:04 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα
28.12.25 , 12:48 Μπριζίτ Μπαρντό: Οι έρωτες, η απόπειρα αυτοκτονίας & ο γιος που δεν ήθελε
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Λιάγκα
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί / Βίντεο: Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα 41α γενέθλιά της γιόρτασε το βράδυ του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου η Μαίρη Συνατσάκη, μαζί με τη δίδυμη αδελφή της, Αλίκη, αλλά και όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Μαίρη Συνατσάκη: Έτσι γιόρτασε τα τρίτα γενέθλια της κόρης της, Ολίβιας!

Η Μαίρη Συνατσάκη, που μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram συνηθίζει να μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς, με αφορμή τα γενέθλιά της αναφέρθηκε σε μια σκέψη που την απασχόλησε έντονα τον τελευταίο χρόνο

Όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή της από το πάρτι γενεθλίων της, κατάλαβε πως σε ό,τι δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε, σε ό,τι την πληγώνει ή την κρατά πίσω, ο κοινός παρονομαστής είναι η ίδια και το γεγονός ότι δεν κάνει κάτι για να το αλλάξει.

Μάλιστα, η Μαίρη Συνατσάκη έδωσε μια υπόσχεση στον εαυτό της: μέχρι τα επόμενα γενέθλιά της να βρει τη δύναμη να αλλάξει όσα αμελεί και να σταματήσει να επιτρέπει καταστάσεις που δεν την εκφράζουν.

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους

«Από τα 40 στα 41 κατάλαβα με απόλυτη ειλικρίνεια ότι εγώ, εγώ είμαι το πρόβλημα. Σε οτιδήποτε στη ζωή δεν λειτουργεί όπως θα ήθελα, σε οτιδήποτε με πληγώνει, σε οτιδήποτε με κρατάει πίσω είναι που εγώ δεν κάνω κάτι για να το αλλάξω. Ο,τι συνηθίζουμε, το επιλέγουμε. Ο,τι επιτρέπουμε, το επιλέγουμε. Ο,τι αμελούμε, το επιλέγουμε.

 

Η ανάρτηση της Μαίρης Συνατσάκη

Και έχει μια τεράστια δύναμη να αντικρίζω ότι αφού εγώ είμαι το πρόβλημα, εγώ είμαι και η λύση. Από τα 41 στα 42 θα πάρω πίσω αυτήν τη δύναμη! Σας ευχαριστώ που είστε εδώ τόσα χρόνια, με ευχές, με αγάπη από μακριά που φτάνει πολύ κοντά, με μια στήριξη που με συγκινεί παντοτινά… δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top