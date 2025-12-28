Μαίρη Συνατσάκη: Γιόρτασε τα 41 και έκανε τον πιο ειλικρινή απολογισμό

Τα 41α γενέθλιά της γιόρτασε το βράδυ του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου η Μαίρη Συνατσάκη, μαζί με τη δίδυμη αδελφή της, Αλίκη, αλλά και όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η Μαίρη Συνατσάκη, που μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram συνηθίζει να μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς, με αφορμή τα γενέθλιά της αναφέρθηκε σε μια σκέψη που την απασχόλησε έντονα τον τελευταίο χρόνο.

Όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή της από το πάρτι γενεθλίων της, κατάλαβε πως σε ό,τι δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε, σε ό,τι την πληγώνει ή την κρατά πίσω, ο κοινός παρονομαστής είναι η ίδια και το γεγονός ότι δεν κάνει κάτι για να το αλλάξει.

Μάλιστα, η Μαίρη Συνατσάκη έδωσε μια υπόσχεση στον εαυτό της: μέχρι τα επόμενα γενέθλιά της να βρει τη δύναμη να αλλάξει όσα αμελεί και να σταματήσει να επιτρέπει καταστάσεις που δεν την εκφράζουν.

«Από τα 40 στα 41 κατάλαβα με απόλυτη ειλικρίνεια ότι εγώ, εγώ είμαι το πρόβλημα. Σε οτιδήποτε στη ζωή δεν λειτουργεί όπως θα ήθελα, σε οτιδήποτε με πληγώνει, σε οτιδήποτε με κρατάει πίσω είναι που εγώ δεν κάνω κάτι για να το αλλάξω. Ο,τι συνηθίζουμε, το επιλέγουμε. Ο,τι επιτρέπουμε, το επιλέγουμε. Ο,τι αμελούμε, το επιλέγουμε.

Η ανάρτηση της Μαίρης Συνατσάκη

Και έχει μια τεράστια δύναμη να αντικρίζω ότι αφού εγώ είμαι το πρόβλημα, εγώ είμαι και η λύση. Από τα 41 στα 42 θα πάρω πίσω αυτήν τη δύναμη! Σας ευχαριστώ που είστε εδώ τόσα χρόνια, με ευχές, με αγάπη από μακριά που φτάνει πολύ κοντά, με μια στήριξη που με συγκινεί παντοτινά… δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο», έγραψε χαρακτηριστικά.