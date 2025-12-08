Μαίρη Συνατσάκη: Έτσι γιόρτασε τα τρίτα γενέθλια της κόρης της, Ολίβιας!

«Η πρώτη φορά που ζήτησε μόνη της τι θέλει στην τούρτα της»

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η μικρή Ολίβια είδε τον μπαμπά της Ίαν Στρατή στη σκηνή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαίρη Συνατσάκη διοργάνωσε ένα τριήμερο εορτασμό για τα γενέθλια της κορούλας της Ολίβια, που στις 5 Δεκεμβρίου έγινε τριών ετών.

Σήμερα, 8 Δεκεμβρίου, η influencer κι επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στιγμές από τον εορτασμό, το οποίο ήταν γεμάτες χαρά, συγκίνηση και… χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Μαίρη Συνατσάκη: Έτσι γιόρτασε τα τρίτα γενέθλια της κόρης της, Ολίβιας!

Με ένα τρυφερό κείμενο στο Instagram, συνόδευσε τις φωτογραφίες που ανέβασε από τις μικρές και μεγάλες στιγμές που έζησαν.

«Οι τελευταίες 3 ημέρες ήταν οι πιο γιορτινές! Τα γενέθλια της Ολίβιας με όλη την οικογένεια, η χριστουγεννιάτικη γιορτή στο σχολείο της, η παράσταση του μπαμπά, η πρώτη φορά που ζήτησε μόνη της τι θέλει στην τούρτα της (την έκανες ονειρεμένη) και το πρώτο πάρτι της ζωής της με φίλους της, τους συμμαθητές της. Έχει συμμαθητές το πιτσίνι ρε παιδιά… Υποφέρω με τον πιο υπέροχο τρόπο στο πέρασμα του χρόνου. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας! Λαμβάνει τοοοοση αγάπη αυτό το πλάσμα. Σας ευγνωμονώ» έγραψε.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μαίρη Συνατσάκη, το σπίτι είναι στολισμένο γιορτινά, με εντυπωσιακές μπάλες, πολύχρωμα μπαλόνια και άφθονα γλυκίσματα στρωμένα σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Παράλληλα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτίζει την ατμόσφαιρα με ζεστά λαμπάκια.

Δείτε την ανάρτηση της Μαίρης Συνατσάκη

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές είναι εκείνη όπου η μικρή Ολίβια κοιτά με ενθουσιασμό την εορταστική τούρτα της. Σύμφωνα με τη Μαίρη Συνατσάκη μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που η κόρη της εξέφρασε ξεκάθαρα τι θέλει να έχει η τούρτα των γενεθλίων της.

Μαίρη Συνατσάκη: Έτσι γιόρτασε τα τρίτα γενέθλια της κόρης της, Ολίβιας!

Στο βίντεο που βλέπουμε στο τέλος, η μικρή Ολίβια παρακολουθεί τον μπαμπά της Ίαν Στρατή στην παράσταση Καρυοθραύστης όπου πρωταγωνιστεί!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
ΟΛΙΒΙΑ ΣΤΡΑΤΗ
 |
ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ
