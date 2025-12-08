Καλύβια: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτο αντικείμενο, το οποίο μοιάζει με εκρηκτικό μηχανισμό. Το αντικείμενο είναι τυλιγμένο μέσα σε σακούλα και δεμένο με tie wrap κάτω από ένα αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό. Το ΙΧ είναι σταθμευμένο επί της οδού Ρήγα Φεραίου.

Στο σημείο έχουν φθάσει στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο.